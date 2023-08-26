https://ria.ru/20230826/filatov-1892400385.html

Биография Сергея Филатова

Биография Сергея Филатова - РИА Новости, 26.08.2023

Биография Сергея Филатова

Государственный и общественный деятель, писатель-публицист, политик Сергей Александрович Филатов родился 10 июля 1936 года в Москве. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T15:06

2023-08-26T15:06

2023-08-26T15:45

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Государственный и общественный деятель, писатель-публицист, политик Сергей Александрович Филатов родился 10 июля 1936 года в Москве. В 1964 году окончил Московский энергетический институт (ныне Национальный исследовательский университет "МЭИ") по специальности "инженер-электромеханик". Кандидат технических наук, профессор. В 1955-1969 годах работал на московском металлургическом заводе "Серп и молот", прошел путь от помощника мастера-электрика в прокатном цехе до секретаря комитета комсомола завода, конструктора, руководителя проектно-конструкторского отдела электропривода и автоматики. С 1966 по 1968 годы был в рабочей командировке на металлургическом заводе имени Хосе Марти на Кубе. В 1969-1989 годах трудился во Всесоюзном научно-исследовательском и проектно-конструкторском институте металлургического машиностроения им. А. И. Целикова (ныне - ОАО АХК "ВНИИМЕТМАШ" имени А. И. Целикова") главным инженером проекта, затем заведующим отделом систем управления. В марте 1990 года при поддержке общественного движения "Демократическая Россия" был избран народным депутатом РСФСР, в мае – депутатом Верховного Совета РСФСР, входил в комитет по свободе совести, вероисповеданиям, милосердию и благотворительности, в комитет по вопросам экономической реформы и собственности. С января по ноябрь 1991 года – секретарь президиума Верховного совета РСФСР. Во время августовского путча 1991 года Филатов возглавлял депутатский штаб обороны Дома советов. С ноября 1991 года по январь 1993 года был первым заместителем председателя Верховного совета РСФСР. В 1992-1993 годах входил в Совет безопасности при президенте России. С января 1993 года по январь 1996 года был руководителем администрации президента РФ Бориса Ельцина. Одновременно возглавлял экспертно-аналитический совет при президенте России. В 1993 году был избран депутатом Госдумы РФ первого созыва, однако до начала работы парламента отказался от депутатского мандата. В октябре 1993 года возглавлял рабочую группу, готовившую окончательный вариант Конституции РФ, которая была принята на общероссийском референдуме 12 декабря 1993 года. В 1996 году стал заместителем руководителя Общероссийского штаба по выборам президента РФ, входил в совет избирательной кампании Ельцина. В том же году ушел с государственной службы. С 1997 года стал соучредителем и президентом Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ. Был действительным членом Международной Академии творчества, членом, затем председателем (с 2005 года) Союза писателей Москвы, членом Союза журналистов России. Был членом попечительского совета национальной премии "Большая книга", премии им. А.С. Пушкина "Лицей" и премии "Класс". Являлся инициатором и организатором ежегодных Форумов молодых писателей России (с 2001 года). Под его редакцией вышел сборник из 21 тома "Конституционное совещание. Стенограммы. Материалы. Документы" (1995-1996). Стал автором книг "На пути к демократии" (1995), "Совершенно несекретно" (1999), "Политология" (2005), "По обе стороны…" (2006), "Жизнь продолжается" (2016). Был автором многочисленных статей и публикаций в периодических изданиях, членом редсовета серии "Россия ХХ век. Документы", журналов "Дружба народов", "Кольцо А", редколлегии "Антологии выстаивания и преображения" и других изданий. Сергей Филатов был удостоен ряда наград. В 1988 году стал лауреатом Государственной премии СССР, был награжден орденом Дружбы (1996), орденом Почета (2011), медалью "Защитнику свободной России" активных защитников конституционного строя (1994), отмечен благодарностями президента России (1994, 2020) и другими наградами. Сергей Филатов скончался 25 августа 2023 года в возрасте 87 лет.Был женат, остались две дочери.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

справки, россия, рсфср, сергей филатов, борис ельцин, госдума рф