https://ria.ru/20230826/filatov-1892370337.html
Умер экс-глава администрации Ельцина
Умер экс-глава администрации Ельцина - РИА Новости, 26.08.2023
Умер экс-глава администрации Ельцина
Бывший руководитель Администрации президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов умер в возрасте 87 лет, сообщила РИА Новости его дочь Мария. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T11:33
2023-08-26T11:33
2023-08-26T15:40
справки
россия
москва
сергей филатов
борис ельцин
рсфср
московский энергетический институт
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Бывший руководитель Администрации президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов умер в возрасте 87 лет, сообщила РИА Новости его дочь Мария."Да <…> Мы сейчас занимаемся получением справки <...>" — сообщила она.По ее словам, прощание планируется проводить во вторник с 10:00 до 12:00 мск в зале ЦБК.По информации "Петербургского дневника", который также ссылается на дочь политика, он умер утром 25 августа.О его смерти также сообщил писатель и журналист Герман Садулаев."Сергей Александрович Филатов умер. Бывший руководитель администрации Ельцина. А для нас — бессменный организатор и вдохновитель Липок. <...> Едва ли не вся современная литература прошла через Липки", — написал он в своем Telegram-канале.Сергей Филатов родился 10 июля 1936 года в Москве. В 1964 году окончил Московский энергетический институт. Впоследствии работал на на Московском металлургическом заводе "Серп и молот", а затем — на металлургическом заводе имени Хосе Марти на Кубе. С 1986 года занимал должность заведующего отделом систем управления во Всесоюзном научно-исследовательском и проектно-конструкторском институте металлургического машиностроения имени А. И. Целикова (ВНИИМЕТМАШ).В 1990 году Филатова избрали народным депутатом РСФСР. С 1991 года — Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР. В августе этого же года возглавил депутатский штаб обороны Белого дома во время ГКЧП.С 1993 года в течение трех лет возглавлял администрацию президента. В 1996 году ушел с государственной службы из-за назначения заместителем руководителя штаба по выборам Ельцина на второй срок. Уже на следующий год возглавил Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ (Фонд СЭИП).
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справки, россия, москва, сергей филатов, борис ельцин, рсфср, московский энергетический институт, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср
Справки, Россия, Москва, Сергей Филатов, Борис Ельцин, РСФСР, Московский энергетический институт, Государственный комитет по чрезвычайному положению СССР
Умер экс-глава администрации Ельцина
Экс-руководитель администрации Ельцина Сергей Филатов умер в 87 лет
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Бывший руководитель Администрации президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов умер в возрасте 87 лет, сообщила РИА Новости его дочь Мария.
"Да <…> Мы сейчас занимаемся получением справки <...>" — сообщила она.
По ее словам, прощание планируется проводить во вторник с 10:00 до 12:00 мск в зале ЦБК.
По информации "Петербургского дневника"
, который также ссылается на дочь политика, он умер утром 25 августа.
О его смерти также сообщил писатель и журналист Герман Садулаев.
"Сергей Александрович Филатов умер. Бывший руководитель администрации Ельцина. А для нас — бессменный организатор и вдохновитель Липок. <...> Едва ли не вся современная литература прошла через Липки", — написал он в своем Telegram-канале
.
Липки — неофициальное название Форума молодых писателей. Свое название он получил в честь пансионата, где собирались авторы. Форум проводился под эгидой Фонда СЭИП.
Сергей Филатов родился 10 июля 1936 года в Москве. В 1964 году окончил Московский энергетический институт. Впоследствии работал на на Московском металлургическом заводе "Серп и молот", а затем — на металлургическом заводе имени Хосе Марти на Кубе
. С 1986 года занимал должность заведующего отделом систем управления во Всесоюзном научно-исследовательском и проектно-конструкторском институте металлургического машиностроения имени А. И. Целикова (ВНИИМЕТМАШ).
В 1990 году Филатова избрали народным депутатом РСФСР. С 1991 года — Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР. В августе этого же года возглавил депутатский штаб обороны Белого дома во время ГКЧП.
С 1993 года в течение трех лет возглавлял администрацию президента. В 1996 году ушел с государственной службы из-за назначения заместителем руководителя штаба по выборам Ельцина на второй срок. Уже на следующий год возглавил Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ (Фонд СЭИП).