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Умер экс-глава администрации Ельцина

Умер экс-глава администрации Ельцина - РИА Новости, 26.08.2023

Умер экс-глава администрации Ельцина

Бывший руководитель Администрации президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов умер в возрасте 87 лет, сообщила РИА Новости его дочь Мария. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T11:33

2023-08-26T11:33

2023-08-26T15:40

справки

россия

москва

сергей филатов

борис ельцин

рсфср

московский энергетический институт

государственный комитет по чрезвычайному положению ссср

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Бывший руководитель Администрации президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов умер в возрасте 87 лет, сообщила РИА Новости его дочь Мария."Да <…> Мы сейчас занимаемся получением справки <...>" — сообщила она.По ее словам, прощание планируется проводить во вторник с 10:00 до 12:00 мск в зале ЦБК.По информации "Петербургского дневника", который также ссылается на дочь политика, он умер утром 25 августа.О его смерти также сообщил писатель и журналист Герман Садулаев."Сергей Александрович Филатов умер. Бывший руководитель администрации Ельцина. А для нас — бессменный организатор и вдохновитель Липок. <...> Едва ли не вся современная литература прошла через Липки", — написал он в своем Telegram-канале.Сергей Филатов родился 10 июля 1936 года в Москве. В 1964 году окончил Московский энергетический институт. Впоследствии работал на на Московском металлургическом заводе "Серп и молот", а затем — на металлургическом заводе имени Хосе Марти на Кубе. С 1986 года занимал должность заведующего отделом систем управления во Всесоюзном научно-исследовательском и проектно-конструкторском институте металлургического машиностроения имени А. И. Целикова (ВНИИМЕТМАШ).В 1990 году Филатова избрали народным депутатом РСФСР. С 1991 года — Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР. В августе этого же года возглавил депутатский штаб обороны Белого дома во время ГКЧП.С 1993 года в течение трех лет возглавлял администрацию президента. В 1996 году ушел с государственной службы из-за назначения заместителем руководителя штаба по выборам Ельцина на второй срок. Уже на следующий год возглавил Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ (Фонд СЭИП).

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