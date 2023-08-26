https://ria.ru/20230826/f16-1892359234.html

Турецкий эксперт объяснил, почему поставки Киеву F-16 не изменят ход СВО

Турецкий эксперт объяснил, почему поставки Киеву F-16 не изменят ход СВО - РИА Новости, 26.08.2023

Турецкий эксперт объяснил, почему поставки Киеву F-16 не изменят ход СВО

Поставки Украине истребителей F-16 не изменят ход спецоперации, российские военные смогут охотиться за ними, заявил турецкий исследователь авиации Джем Догут... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T10:18

2023-08-26T10:18

2023-08-26T10:18

специальная военная операция на украине

украина

россия

нато

f-16

су-35

миг-31

турция

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АНКАРА, 26 авг – РИА Новости. Поставки Украине истребителей F-16 не изменят ход спецоперации, российские военные смогут охотиться за ними, заявил турецкий исследователь авиации Джем Догут газете Milliyet. "Если вы спросите, изменит ли один F-16 ход войны, то я думаю, что нет. Потому что если мы посмотрим на другую сторону, то у них есть такие самолеты, как Су-35 и МиГ-31 в качестве перехватчиков. Радары этих самолетов превосходят F-16, которые будут получены у Нидерландов и Дании. Опять же, что касается ракет класса "воздух-воздух", то у русских есть ракеты гораздо большей дальности. Если русские смогут хорошо использовать имеющиеся у них радары или самолеты раннего предупреждения и управления А-50, то теоретически они смогут охотиться за F-16", - приводит слова эксперта газета.По словам эксперта, в нормальных условиях пилот должен пройти подготовку, чтобы быть готовым к бою на другом самолете, эта подготовка должна длиться минимум год. "Потому что работа не заканчивается только использованием самолета. Необходимо изучить системы этого самолета, научиться воевать с новыми боеприпасами, которые вы только что приобрели. Стандарт подготовки пилотов в мире работает следующим образом: личный состав, прошедший обучение на учебно-тренировочных самолетах и получивший квалификацию пилота, начинает обучение на том самолете, на котором он будет летать. После завершения обучения они начинают проходить подготовку по боевой готовности на том же самолете. Другими словами, недостаточно просто уметь летать на F-16. Нужно уметь летать на F-16 в боеготовом состоянии, а для этого необходимо пройти длительную подготовку. Пилотам, которые будут летать на самолетах F-16, поставляемых в Украину, предстоит длительный процесс", - подчеркнул он. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230826/borba-1892342474.html

https://ria.ru/20230824/svo-1891812787.html

https://ria.ru/20230822/letchiki-1891542802.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, нато, f-16, су-35, миг-31, турция