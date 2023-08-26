https://ria.ru/20230826/ekovas-1892448726.html

В ЭКОВАС провели встречу с помощником госсекретаря США по вопросам Африки

В ЭКОВАС провели встречу с помощником госсекретаря США по вопросам Африки - РИА Новости, 26.08.2023

В ЭКОВАС провели встречу с помощником госсекретаря США по вопросам Африки

Председатель комиссии Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Омар Алье Туре встретился с помощником госсекретаря США по вопросам Африки Мэри... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T21:03

2023-08-26T21:03

2023-08-26T21:10

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Председатель комиссии Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Омар Алье Туре встретился с помощником госсекретаря США по вопросам Африки Мэри (Молли) Кэтрин Пхее, сообщило сообщество. "Председатель комиссии ЭКОВАС ...Омар Алье Туре принял помощника государственного секретаря США по делам Африки ... Молли Пхее в штаб-квартире комиссии ЭКОВАС в Абудже", - говорится в сообщении сообщества на странице в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter). Как говорится в пресс-релизе госдепартамента США, опубликованном в пятницу, Пхее планировала посетить Нигерию, Чад и Гану с 25 по 29 августа. "Во время поездки она (Пхее - ред.) встретится с главами региональных государств, чтобы обсудить поддержку США ЭКОВАС и регионального руководства в реагировании на кризис в Нигере. ...Во всех своих разговорах она будет обсуждать общие цели по сохранению ... демократии в Нигере и достижению немедленного освобождения президента (Нигера - ред.) Базума, его семьи и членов его правительства", - отмечается в пресс-релизе госдепартамента. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230817/niger-1890717972.html

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в мире, нигер, сша, африка, мохамед базум, twitter