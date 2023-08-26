Рейтинг@Mail.ru
В ЭКОВАС провели встречу с помощником госсекретаря США по вопросам Африки - РИА Новости, 26.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:03 26.08.2023 (обновлено: 21:10 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/ekovas-1892448726.html
В ЭКОВАС провели встречу с помощником госсекретаря США по вопросам Африки
В ЭКОВАС провели встречу с помощником госсекретаря США по вопросам Африки - РИА Новости, 26.08.2023
В ЭКОВАС провели встречу с помощником госсекретаря США по вопросам Африки
Председатель комиссии Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Омар Алье Туре встретился с помощником госсекретаря США по вопросам Африки Мэри... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T21:03
2023-08-26T21:10
в мире
нигер
сша
африка
мохамед базум
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887527203_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_44782fb5e8c21e2c55554d2115eef0b9.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Председатель комиссии Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Омар Алье Туре встретился с помощником госсекретаря США по вопросам Африки Мэри (Молли) Кэтрин Пхее, сообщило сообщество. "Председатель комиссии ЭКОВАС ...Омар Алье Туре принял помощника государственного секретаря США по делам Африки ... Молли Пхее в штаб-квартире комиссии ЭКОВАС в Абудже", - говорится в сообщении сообщества на странице в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter). Как говорится в пресс-релизе госдепартамента США, опубликованном в пятницу, Пхее планировала посетить Нигерию, Чад и Гану с 25 по 29 августа. "Во время поездки она (Пхее - ред.) встретится с главами региональных государств, чтобы обсудить поддержку США ЭКОВАС и регионального руководства в реагировании на кризис в Нигере. ...Во всех своих разговорах она будет обсуждать общие цели по сохранению ... демократии в Нигере и достижению немедленного освобождения президента (Нигера - ред.) Базума, его семьи и членов его правительства", - отмечается в пресс-релизе госдепартамента. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230817/niger-1890717972.html
нигер
сша
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887527203_0:0:2573:1930_1920x0_80_0_0_ced51ecb1e08ed9fedd77390e53c8c00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нигер, сша, африка, мохамед базум, twitter
В мире, Нигер, США, Африка, Мохамед Базум, Twitter
В ЭКОВАС провели встречу с помощником госсекретаря США по вопросам Африки

Председатель ЭКОВАС встретился с помощником госсекретаря США по вопросам Африки

© AP Photo / Sam MednickСотрудники правоохранительных органов в Ниамее
Сотрудники правоохранительных органов в Ниамее - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сотрудники правоохранительных органов в Ниамее. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Председатель комиссии Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Омар Алье Туре встретился с помощником госсекретаря США по вопросам Африки Мэри (Молли) Кэтрин Пхее, сообщило сообщество.
"Председатель комиссии ЭКОВАС ...Омар Алье Туре принял помощника государственного секретаря США по делам Африки ... Молли Пхее в штаб-квартире комиссии ЭКОВАС в Абудже", - говорится в сообщении сообщества на странице в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter).
Как говорится в пресс-релизе госдепартамента США, опубликованном в пятницу, Пхее планировала посетить Нигерию, Чад и Гану с 25 по 29 августа.
"Во время поездки она (Пхее - ред.) встретится с главами региональных государств, чтобы обсудить поддержку США ЭКОВАС и регионального руководства в реагировании на кризис в Нигере. ...Во всех своих разговорах она будет обсуждать общие цели по сохранению ... демократии в Нигере и достижению немедленного освобождения президента (Нигера - ред.) Базума, его семьи и членов его правительства", - отмечается в пресс-релизе госдепартамента.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Эксперт заявил, что силы ЭКОВАС могут столкнуться с трудностями в Нигере
17 августа, 22:46
 
В миреНигерСШААфрикаМохамед БазумTwitter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала