https://ria.ru/20230826/ekonomika-1892453567.html

ЕС признал беспрецедентное падение торгового обмена с Россией

ЕС признал беспрецедентное падение торгового обмена с Россией - РИА Новости, 26.08.2023

ЕС признал беспрецедентное падение торгового обмена с Россией

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отчитался о "беспрецедентном" сокращении в связи с европейскими антироссийскими санкциями общего импорта ЕС из России на более РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T21:48

2023-08-26T21:48

2023-08-26T21:48

россия

москва

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владимир путин

жозеп боррель

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евросоюз

петер сийярто

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БРЮССЕЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отчитался о "беспрецедентном" сокращении в связи с европейскими антироссийскими санкциями общего импорта ЕС из России на более чем 70% от уровня 2021 года, экспорт, по его словам, упал на 54%. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. "В сравнении с 2021 годом, 58% общего импорта ЕС из России было сокращено еще в 2022 году, что беспрецедентно. Неэнергетический импорт из РФ упал примерно на 60%, наибольшее снижение коснулось железа и стали, драгметаллов, дерева… Эта тенденция усиливается: в первом квартале 2023 года сокращение неэнергетического импорта превысило 75%, в энергетике эта цифра еще выше и составляет минус 80%", - утверждает главный дипломат ЕС в своем блоге, посвященном санкциям против России и озаглавленном "Да, санкции против России работают". "Что касается экспорта, ограничительные меры привели на сегодняшний день к сокращению порядка 54% общего экспорта ЕС в Россию от уровня 2021 года", - указывает Боррель. Он напрямую связывает эти цифры с "эффективностью" европейских санкций. "Некоторые утверждают, что эти санкции (против России – ред.) не работают. Это просто неправда", - пишет главный европейский дипломат, приводя в подтверждение своих слов не только данные по сокращению торгового обмена между ЕС и Россией, но также "свидетельства" якобы "экономического спада" в самой России, которые, правда, Боррелю подготовила Еврокомиссия в Брюсселе. Глава дипломатии ЕС при этом уверен, что Евросоюзу следует и дальше "придерживаться выбранного курса". При этом Боррель сомневается, что весь остальной мир сможет заменить России ушедшие с ее рынка товары ЕС, но все же предлагает, на всякий случай, убеждать третьи страны не нарушать европейские санкции. "Россия пытается противостоять санкциям ЕС… Хотя сомнительно, что другие смогут полностью компенсировать пустоты, возникшие в результате оказавшихся под санкциями товаров ЕС, это подчеркивает необходимость более решительно действовать против обхода европейских санкций (третьими странами – ред.)", - пояснил глава евродипломатии, пообещав продолжить взаимодействие с третьими странами, чтобы убедить их активно бороться с обходом введенных Евросоюзом ограничений. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее в субботу заявил, что европейские политики не признают провала санкционной политики, поскольку логическое следствие такого признания - отставка тех, кто способствовал введению санкций. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз подчеркивали, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869394096.html

https://ria.ru/20230825/sanctions-1892134264.html

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

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