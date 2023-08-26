https://ria.ru/20230826/ekonomika-1892407025.html

Минфин спрогнозировал рост российской экономики

Минфин спрогнозировал рост российской экономики - РИА Новости, 26.08.2023

Минфин спрогнозировал рост российской экономики

Рост ВВП России в текущем году может превысить 2,5%, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T15:56

2023-08-26T15:56

2023-08-26T15:56

экономика

россия

максим решетников

антон силуанов

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Рост ВВП России в текущем году может превысить 2,5%, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN. "Мы принимаем меры для того, чтобы нивелировать эти последствия, последствия санкций… Это дает свои результаты. Если в прошлом году экономика сократилась на 2,1%, то в этом году мы ожидаем восстановление экономики около 2,5%, может быть, даже выше", - сказал Силуанов. По его словам, таким образом, можно сказать, что РФ отыграет то падение, которое случилось в прошлом году. Министерство экономического развития прогнозирует рост ВВП России в 2023 году на уровне 1,2%. В начале августа глава министерства Максим Решетников говорил, что темпы роста ВВП РФ в 2023 будут точно выше 2%, обновленный прогноз министерство представит позднее. Банк России ждет рост экономики страны в 2023 году - в диапазоне 1,5-2,5%.

https://ria.ru/20230826/inflyatsiya-1892406751.html

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экономика, россия, максим решетников, антон силуанов