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Задание, посвященное спецоперации, может появиться в ЕГЭ в 2024 году - РИА Новости, 26.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:44 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/ege-1892405269.html
Задание, посвященное спецоперации, может появиться в ЕГЭ в 2024 году
Задание, посвященное спецоперации, может появиться в ЕГЭ в 2024 году - РИА Новости, 26.08.2023
Задание, посвященное спецоперации, может появиться в ЕГЭ в 2024 году
Задание, посвященное специальной военной операции (СВО) на Украине, может появиться в едином государственном экзамене (ЕГЭ) по истории уже в 2024 году, следует... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T15:44
2023-08-26T15:44
специальная военная операция на украине
ольга качура
федеральный институт педагогических измерений (фипи)
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Задание, посвященное специальной военной операции (СВО) на Украине, может появиться в едином государственном экзамене (ЕГЭ) по истории уже в 2024 году, следует из проекта экзамена, размещенного на сайте федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Ранее ФИПИ опубликовал на своем сайте проекты ЕГЭ 2024 года. Например, в задании 5 проекта экзамена по истории требуется установить соответствие между событием и его участником, среди вариантов событий, помимо Ледового побоища и Полтавской битвы, есть и специальная военная операция, а среди участников - Ольга Качура. Во втором задании экзамена выпускнику необходимо расположить события в хронологическом порядке, среди событий - подписание договоров о принятии Донецкой, Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Полковник Ольга Качура, известная под позывным "Корса", была единственной в Донбассе женщиной-командиром подразделения реактивной артиллерии. В ее подчинении находились 140 бойцов, которые обеспечивают работу ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град". В боях участвовала с 2014 года, считалась одной из основательниц воинских формирований Донецкой Народной Республики. Погибла 3 августа 2022 года в Горловке — автомобиль "Корсы" попал под обстрел украинской реактивной артиллерии. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221012/kachura-1823425203.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
россия
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Ольга Фомченкова
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ольга качура, федеральный институт педагогических измерений (фипи), донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, россия, образование - общество, единый государственный экзамен (егэ)
Специальная военная операция на Украине, Ольга Качура, Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Россия, Образование - Общество, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Задание, посвященное спецоперации, может появиться в ЕГЭ в 2024 году

ФИПИ: задание о СВО может появиться в ЕГЭ в 2024 году

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Задание, посвященное специальной военной операции (СВО) на Украине, может появиться в едином государственном экзамене (ЕГЭ) по истории уже в 2024 году, следует из проекта экзамена, размещенного на сайте федерального института педагогических измерений (ФИПИ).
Ранее ФИПИ опубликовал на своем сайте проекты ЕГЭ 2024 года.
Например, в задании 5 проекта экзамена по истории требуется установить соответствие между событием и его участником, среди вариантов событий, помимо Ледового побоища и Полтавской битвы, есть и специальная военная операция, а среди участников - Ольга Качура.
Во втором задании экзамена выпускнику необходимо расположить события в хронологическом порядке, среди событий - подписание договоров о принятии Донецкой, Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
Путин передает звезду Героя РФ дочери Ольги Качуры, погибшей на Донбассе
Путин передал дочери погибшей Ольги Качуры звезду Героя России
12 октября 2022, 16:17
Полковник Ольга Качура, известная под позывным "Корса", была единственной в Донбассе женщиной-командиром подразделения реактивной артиллерии. В ее подчинении находились 140 бойцов, которые обеспечивают работу ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град". В боях участвовала с 2014 года, считалась одной из основательниц воинских формирований Донецкой Народной Республики. Погибла 3 августа 2022 года в Горловке — автомобиль "Корсы" попал под обстрел украинской реактивной артиллерии.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
27 сентября 2022, 20:40
Инфографика
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областяхПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеОльга КачураФедеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская областьРоссияОбразование - ОбществоЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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