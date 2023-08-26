https://ria.ru/20230826/ege-1892405269.html

Задание, посвященное спецоперации, может появиться в ЕГЭ в 2024 году

Задание, посвященное спецоперации, может появиться в ЕГЭ в 2024 году - РИА Новости, 26.08.2023

Задание, посвященное спецоперации, может появиться в ЕГЭ в 2024 году

Задание, посвященное специальной военной операции (СВО) на Украине, может появиться в едином государственном экзамене (ЕГЭ) по истории уже в 2024 году, следует... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T15:44

2023-08-26T15:44

2023-08-26T15:44

специальная военная операция на украине

ольга качура

федеральный институт педагогических измерений (фипи)

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

россия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Задание, посвященное специальной военной операции (СВО) на Украине, может появиться в едином государственном экзамене (ЕГЭ) по истории уже в 2024 году, следует из проекта экзамена, размещенного на сайте федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Ранее ФИПИ опубликовал на своем сайте проекты ЕГЭ 2024 года. Например, в задании 5 проекта экзамена по истории требуется установить соответствие между событием и его участником, среди вариантов событий, помимо Ледового побоища и Полтавской битвы, есть и специальная военная операция, а среди участников - Ольга Качура. Во втором задании экзамена выпускнику необходимо расположить события в хронологическом порядке, среди событий - подписание договоров о принятии Донецкой, Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Полковник Ольга Качура, известная под позывным "Корса", была единственной в Донбассе женщиной-командиром подразделения реактивной артиллерии. В ее подчинении находились 140 бойцов, которые обеспечивают работу ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град". В боях участвовала с 2014 года, считалась одной из основательниц воинских формирований Донецкой Народной Республики. Погибла 3 августа 2022 года в Горловке — автомобиль "Корсы" попал под обстрел украинской реактивной артиллерии. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221012/kachura-1823425203.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ольга качура, федеральный институт педагогических измерений (фипи), донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, россия, образование - общество, единый государственный экзамен (егэ)