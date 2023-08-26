https://ria.ru/20230826/dtp-1892350012.html
В Триесте автобус с украинскими туристами попал в ДТП
В Триесте автобус с украинскими туристами попал в ДТП - РИА Новости, 26.08.2023
В Триесте автобус с украинскими туристами попал в ДТП
Пятнадцать человек пострадали в ДТП с участием автобуса с украинцами под итальянским городом Триест на северо-востоке страны, сообщило местное издание il... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T08:28
2023-08-26T08:28
2023-08-26T08:28
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РИМ, 26 авг - РИА Новости. Пятнадцать человек пострадали в ДТП с участием автобуса с украинцами под итальянским городом Триест на северо-востоке страны, сообщило местное издание il Piccolo. Трое раненых доставлены в больницы с места аварии в тяжелом состоянии. По словам представителей пожарной службы, автобус с украинскими туристами в пятницу вечером столкнулся с польской фурой, двигавшейся в попутном направлении на скоростной автотрассе А4. Украинцы, среди которых были дети, возвращались на родину. К спасательной операции привлекались два медицинских вертолета. Крупное ДТП привело к перекрытию трассы в сторону Триеста на несколько часов. Ряд СМИ сразу после аварии сообщал о множестве пострадавших и нескольких жертвах, информация о погибших не подтвердилась.
https://ria.ru/20230826/dtp-1892346081.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, триест, италия, украина
В мире, Триест, Италия, Украина
В Триесте автобус с украинскими туристами попал в ДТП
Автобус с украинскими туристами попал в ДТП в Триесте, 15 человек пострадали
РИМ, 26 авг - РИА Новости.
Пятнадцать человек пострадали в ДТП с участием автобуса с украинцами под итальянским городом Триест на северо-востоке страны, сообщило местное издание il Piccolo
.
Трое раненых доставлены в больницы с места аварии в тяжелом состоянии. По словам представителей пожарной службы, автобус с украинскими туристами в пятницу вечером столкнулся с польской фурой, двигавшейся в попутном направлении на скоростной автотрассе А4. Украинцы, среди которых были дети, возвращались на родину.
К спасательной операции привлекались два медицинских вертолета. Крупное ДТП привело к перекрытию трассы в сторону Триеста на несколько часов. Ряд СМИ сразу после аварии сообщал о множестве пострадавших и нескольких жертвах, информация о погибших не подтвердилась.
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