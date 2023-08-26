Рейтинг@Mail.ru
В Триесте автобус с украинскими туристами попал в ДТП - РИА Новости, 26.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:28 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/dtp-1892350012.html
В Триесте автобус с украинскими туристами попал в ДТП
В Триесте автобус с украинскими туристами попал в ДТП - РИА Новости, 26.08.2023
В Триесте автобус с украинскими туристами попал в ДТП
Пятнадцать человек пострадали в ДТП с участием автобуса с украинцами под итальянским городом Триест на северо-востоке страны, сообщило местное издание il... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T08:28
2023-08-26T08:28
в мире
триест
италия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569840356_0:180:3072:1907_1920x0_80_0_0_e5dca4fb0e0426aade9d8a9e3bc44dd4.jpg
РИМ, 26 авг - РИА Новости. Пятнадцать человек пострадали в ДТП с участием автобуса с украинцами под итальянским городом Триест на северо-востоке страны, сообщило местное издание il Piccolo. Трое раненых доставлены в больницы с места аварии в тяжелом состоянии. По словам представителей пожарной службы, автобус с украинскими туристами в пятницу вечером столкнулся с польской фурой, двигавшейся в попутном направлении на скоростной автотрассе А4. Украинцы, среди которых были дети, возвращались на родину. К спасательной операции привлекались два медицинских вертолета. Крупное ДТП привело к перекрытию трассы в сторону Триеста на несколько часов. Ряд СМИ сразу после аварии сообщал о множестве пострадавших и нескольких жертвах, информация о погибших не подтвердилась.
https://ria.ru/20230826/dtp-1892346081.html
триест
италия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569840356_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_8353273351a4bcd5acbe8048b7daa3e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, триест, италия, украина
В мире, Триест, Италия, Украина
В Триесте автобус с украинскими туристами попал в ДТП

Автобус с украинскими туристами попал в ДТП в Триесте, 15 человек пострадали

© РИА Новости / Светлана Волобуева | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Светлана Волобуева
Перейти в медиабанк
Полицейская машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 26 авг - РИА Новости. Пятнадцать человек пострадали в ДТП с участием автобуса с украинцами под итальянским городом Триест на северо-востоке страны, сообщило местное издание il Piccolo.
Трое раненых доставлены в больницы с места аварии в тяжелом состоянии. По словам представителей пожарной службы, автобус с украинскими туристами в пятницу вечером столкнулся с польской фурой, двигавшейся в попутном направлении на скоростной автотрассе А4. Украинцы, среди которых были дети, возвращались на родину.
К спасательной операции привлекались два медицинских вертолета. Крупное ДТП привело к перекрытию трассы в сторону Триеста на несколько часов. Ряд СМИ сразу после аварии сообщал о множестве пострадавших и нескольких жертвах, информация о погибших не подтвердилась.
На месте ДТП с автомобилем УРАЛ в Нерюнгринском районе Якутии - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
В ДТП с вахтовым автобусом в Якутии пострадали восемь человек
06:58
 
В миреТриестИталияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала