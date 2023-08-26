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В ДТП с вахтовым автобусом в Якутии пострадали восемь человек - РИА Новости, 26.08.2023
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06:58 26.08.2023 (обновлено: 10:03 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/dtp-1892346081.html
В ДТП с вахтовым автобусом в Якутии пострадали восемь человек
В ДТП с вахтовым автобусом в Якутии пострадали восемь человек - РИА Новости, 26.08.2023
В ДТП с вахтовым автобусом в Якутии пострадали восемь человек
Водитель погиб, восемь пассажиров пострадали в ДТП с вахтовым автобусом в Нерюнгринском районе Якутии, говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД МВД... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T06:58
2023-08-26T10:03
происшествия
россия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 26 авг — РИА Новости. Водитель погиб, восемь пассажиров пострадали в ДТП с вахтовым автобусом в Нерюнгринском районе Якутии, говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД МВД России по республике. Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло вечером в четверг на закрытой технологической автодороге Улак-Эльга в Нерюнгринском районе. "Водитель 1993 года рождения автомобиля УРАЛ 32551-0010-41, по предварительным данным, потерял контроль над управлением, в результате чего допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия медицинской помощи. Травмы различной степени тяжести получили восемь пассажиров..." — рассказали в пресс-службе. По предварительным данным, причиной происшествия стал отказ тормозов. Отмечается, что на спуске автобус неожиданно начал набирать скорость, и водитель крикнул пассажирам, что возникла проблема с тормозной системой. Об этом рассказали участники аварии.По данным ГИБДД, погибший имел 11 лет водительского стажа. За последний год к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. "Все обстоятельства и причины происшествия предстоит установить следствию", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230825/dtp-1892312660.html
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происшествия, россия, республика саха (якутия)
Происшествия, Россия, Республика Саха (Якутия)
В ДТП с вахтовым автобусом в Якутии пострадали восемь человек

Один человек погиб и восемь пострадали при ДТП с вахтовым автобусом в Якутии

© Фото : ГИБДД14 / TelegramНа месте ДТП с автомобилем УРАЛ в Нерюнгринском районе Якутии
На месте ДТП с автомобилем УРАЛ в Нерюнгринском районе Якутии - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© Фото : ГИБДД14 / Telegram
На месте ДТП с автомобилем УРАЛ в Нерюнгринском районе Якутии
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 26 авг — РИА Новости. Водитель погиб, восемь пассажиров пострадали в ДТП с вахтовым автобусом в Нерюнгринском районе Якутии, говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД МВД России по республике.
Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло вечером в четверг на закрытой технологической автодороге Улак-Эльга в Нерюнгринском районе.
"Водитель 1993 года рождения автомобиля УРАЛ 32551-0010-41, по предварительным данным, потерял контроль над управлением, в результате чего допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия медицинской помощи. Травмы различной степени тяжести получили восемь пассажиров..." — рассказали в пресс-службе.
По предварительным данным, причиной происшествия стал отказ тормозов. Отмечается, что на спуске автобус неожиданно начал набирать скорость, и водитель крикнул пассажирам, что возникла проблема с тормозной системой. Об этом рассказали участники аварии.
По данным ГИБДД, погибший имел 11 лет водительского стажа. За последний год к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. "Все обстоятельства и причины происшествия предстоит установить следствию", - добавили в ведомстве.
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