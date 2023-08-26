https://ria.ru/20230826/dron-1892368641.html

Минобороны показало видео уничтожения российским дроном опорного пункта ВСУ

Минобороны показало видео уничтожения российским дроном опорного пункта ВСУ - РИА Новости, 26.08.2023

Минобороны показало видео уничтожения российским дроном опорного пункта ВСУ

Российский ударный FPV-дрон победил солдата ВСУ в схватке один на один, следует из видео боя, опубликованного Минобороны РФ. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T11:19

2023-08-26T11:19

2023-08-26T11:19

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российский ударный FPV-дрон победил солдата ВСУ в схватке один на один, следует из видео боя, опубликованного Минобороны РФ. На кадрах с разведывательного БПЛА показана крупными планам украинская траншея с блиндажом, в котором скрываются два военнослужащих ВСУ. Затем показан третий украинский солдат, ведущий огонь из траншеи перед блиндажом короткими очередями по воздушной цели. Следом показано видео с самого ударного беспилотника, по которому ведет огонь украинский солдат. Дрон стремительно приближается к траншее. На кадрах вновь с разведывательного БПЛА видно, как аппарат поражает ведущего по нему огонь военного ВСУ. Тот не успевает даже пригнуться. Через некоторое время по украинскому блиндажу наносит удар еще один российский дрон. Как отметили в Минобороны в описании к видео, "российские военнослужащие-операторы FPV дронов точным ударом уничтожили опорный пункт и военнослужащих ВСУ".

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)