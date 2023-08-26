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Минобороны показало видео уничтожения российским дроном опорного пункта ВСУ - РИА Новости, 26.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:19 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/dron-1892368641.html
Минобороны показало видео уничтожения российским дроном опорного пункта ВСУ
Минобороны показало видео уничтожения российским дроном опорного пункта ВСУ - РИА Новости, 26.08.2023
Минобороны показало видео уничтожения российским дроном опорного пункта ВСУ
Российский ударный FPV-дрон победил солдата ВСУ в схватке один на один, следует из видео боя, опубликованного Минобороны РФ. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T11:19
2023-08-26T11:19
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российский ударный FPV-дрон победил солдата ВСУ в схватке один на один, следует из видео боя, опубликованного Минобороны РФ. На кадрах с разведывательного БПЛА показана крупными планам украинская траншея с блиндажом, в котором скрываются два военнослужащих ВСУ. Затем показан третий украинский солдат, ведущий огонь из траншеи перед блиндажом короткими очередями по воздушной цели. Следом показано видео с самого ударного беспилотника, по которому ведет огонь украинский солдат. Дрон стремительно приближается к траншее. На кадрах вновь с разведывательного БПЛА видно, как аппарат поражает ведущего по нему огонь военного ВСУ. Тот не успевает даже пригнуться. Через некоторое время по украинскому блиндажу наносит удар еще один российский дрон. Как отметили в Минобороны в описании к видео, "российские военнослужащие-операторы FPV дронов точным ударом уничтожили опорный пункт и военнослужащих ВСУ".
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало видео уничтожения российским дроном опорного пункта ВСУ

МО РФ показало, как российский дрон победил солдата ВСУ в схватке один на один

© AP Photo / LIBKOSСолдат ВСУ прячется в траншее
Солдат ВСУ прячется в траншее - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдат ВСУ прячется в траншее. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российский ударный FPV-дрон победил солдата ВСУ в схватке один на один, следует из видео боя, опубликованного Минобороны РФ.
На кадрах с разведывательного БПЛА показана крупными планам украинская траншея с блиндажом, в котором скрываются два военнослужащих ВСУ. Затем показан третий украинский солдат, ведущий огонь из траншеи перед блиндажом короткими очередями по воздушной цели.
Следом показано видео с самого ударного беспилотника, по которому ведет огонь украинский солдат. Дрон стремительно приближается к траншее. На кадрах вновь с разведывательного БПЛА видно, как аппарат поражает ведущего по нему огонь военного ВСУ. Тот не успевает даже пригнуться.
Через некоторое время по украинскому блиндажу наносит удар еще один российский дрон.
Как отметили в Минобороны в описании к видео, "российские военнослужащие-операторы FPV дронов точным ударом уничтожили опорный пункт и военнослужащих ВСУ".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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