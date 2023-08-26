https://ria.ru/20230826/dron-1892368641.html
Минобороны показало видео уничтожения российским дроном опорного пункта ВСУ
Минобороны показало видео уничтожения российским дроном опорного пункта ВСУ - РИА Новости, 26.08.2023
Минобороны показало видео уничтожения российским дроном опорного пункта ВСУ
Российский ударный FPV-дрон победил солдата ВСУ в схватке один на один, следует из видео боя, опубликованного Минобороны РФ. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T11:19
2023-08-26T11:19
2023-08-26T11:19
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856110431_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_66e6c8d485bfb548843c140eadcd103d.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российский ударный FPV-дрон победил солдата ВСУ в схватке один на один, следует из видео боя, опубликованного Минобороны РФ. На кадрах с разведывательного БПЛА показана крупными планам украинская траншея с блиндажом, в котором скрываются два военнослужащих ВСУ. Затем показан третий украинский солдат, ведущий огонь из траншеи перед блиндажом короткими очередями по воздушной цели. Следом показано видео с самого ударного беспилотника, по которому ведет огонь украинский солдат. Дрон стремительно приближается к траншее. На кадрах вновь с разведывательного БПЛА видно, как аппарат поражает ведущего по нему огонь военного ВСУ. Тот не успевает даже пригнуться. Через некоторое время по украинскому блиндажу наносит удар еще один российский дрон. Как отметили в Минобороны в описании к видео, "российские военнослужащие-операторы FPV дронов точным ударом уничтожили опорный пункт и военнослужащих ВСУ".
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856110431_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_d771e872cb56b6ac682acadd2849c805.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало видео уничтожения российским дроном опорного пункта ВСУ
МО РФ показало, как российский дрон победил солдата ВСУ в схватке один на один
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российский ударный FPV-дрон победил солдата ВСУ в схватке один на один, следует из видео боя, опубликованного Минобороны РФ.
На кадрах с разведывательного БПЛА показана крупными планам украинская траншея с блиндажом, в котором скрываются два военнослужащих ВСУ. Затем показан третий украинский солдат, ведущий огонь из траншеи перед блиндажом короткими очередями по воздушной цели.
Следом показано видео с самого ударного беспилотника, по которому ведет огонь украинский солдат. Дрон стремительно приближается к траншее. На кадрах вновь с разведывательного БПЛА видно, как аппарат поражает ведущего по нему огонь военного ВСУ. Тот не успевает даже пригнуться.
Через некоторое время по украинскому блиндажу наносит удар еще один российский дрон.
Как отметили в Минобороны в описании к видео, "российские военнослужащие-операторы FPV дронов точным ударом уничтожили опорный пункт и военнослужащих ВСУ".
Россия выигрывает войну беспилотников