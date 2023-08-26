Рейтинг@Mail.ru
После аварии под Красноярском завели дело о нарушении ПДД - РИА Новости, 26.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:26 26.08.2023 (обновлено: 12:52 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/delo-1892335285.html
После аварии под Красноярском завели дело о нарушении ПДД
После аварии под Красноярском завели дело о нарушении ПДД - РИА Новости, 26.08.2023
После аварии под Красноярском завели дело о нарушении ПДД
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после ДТП на федеральной трассе "Сибирь" под Красноярском, где погибли три человека и РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T00:26
2023-08-26T12:52
происшествия
авто
красноярский край
россия
манский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892380263_0:0:1992:1120_1920x0_80_0_0_775c6739f4e0b8e9e05f7ec60b768c7d.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после ДТП на федеральной трассе "Сибирь" под Красноярском, где погибли три человека и еще четыре пострадали, сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа". Ранее в ГУ МВД по региону информировали, что в аварии погибли три человека, в том числе один несовершеннолетний. Еще четыре человека пострадали. По данным ведомства, авария с участием трех автомобилей произошла в пятницу вечером на 885-м километре автодороги Р-255 "Сибирь". "Следователями ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю по факту дорожно-транспортного происшествия в Манском районе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - говорится в сообщении. Максимальная санкция - семь лет лишения свободы. В ведомстве уточнили, что в аварии погиб водитель автомобиля Suzuki, а также два его пассажира - мужчина и женщина. Кроме того, по уточненной информации, в ДТП пострадали четыре человека: пассажиры Suzuki - женщина и девятилетний мальчик, а также водитель Mazda и водитель Toyota.
https://ria.ru/20230825/dtp-1892287008.html
https://ria.ru/20230825/dtp-1892261800.html
красноярский край
россия
манский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892380263_235:0:1728:1120_1920x0_80_0_0_ada3f44e28d8954980937e50a4e7ba45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, красноярский край, россия, манский район
Происшествия, Авто, Красноярский край, Россия, Манский район
После аварии под Красноярском завели дело о нарушении ПДД

После аварии с погибшими под Красноярском завели дело о нарушении ПДД

© МВД МедиаДТП в в Манском районе Красноярского края
ДТП в в Манском районе Красноярского края
© МВД Медиа
ДТП в в Манском районе Красноярского края
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после ДТП на федеральной трассе "Сибирь" под Красноярском, где погибли три человека и еще четыре пострадали, сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа".
Ранее в ГУ МВД по региону информировали, что в аварии погибли три человека, в том числе один несовершеннолетний. Еще четыре человека пострадали. По данным ведомства, авария с участием трех автомобилей произошла в пятницу вечером на 885-м километре автодороги Р-255 "Сибирь".
Место ДТП в Калуге - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Обвиняемый в ДТП в Калуге привлекался за нарушения ПДД 38 раз за год
Вчера, 18:08
"Следователями ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю по факту дорожно-транспортного происшествия в Манском районе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - говорится в сообщении. Максимальная санкция - семь лет лишения свободы.
В ведомстве уточнили, что в аварии погиб водитель автомобиля Suzuki, а также два его пассажира - мужчина и женщина. Кроме того, по уточненной информации, в ДТП пострадали четыре человека: пассажиры Suzuki - женщина и девятилетний мальчик, а также водитель Mazda и водитель Toyota.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
В Саранске автобус сбил женщину с ребенком на переходе
Вчера, 17:00
 
ПроисшествияАвтоКрасноярский крайРоссияМанский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала