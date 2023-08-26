https://ria.ru/20230826/delo-1892335285.html

После аварии под Красноярском завели дело о нарушении ПДД

После аварии под Красноярском завели дело о нарушении ПДД - РИА Новости, 26.08.2023

После аварии под Красноярском завели дело о нарушении ПДД

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после ДТП на федеральной трассе "Сибирь" под Красноярском, где погибли три человека и РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T00:26

2023-08-26T00:26

2023-08-26T12:52

происшествия

авто

красноярский край

россия

манский район

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после ДТП на федеральной трассе "Сибирь" под Красноярском, где погибли три человека и еще четыре пострадали, сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа". Ранее в ГУ МВД по региону информировали, что в аварии погибли три человека, в том числе один несовершеннолетний. Еще четыре человека пострадали. По данным ведомства, авария с участием трех автомобилей произошла в пятницу вечером на 885-м километре автодороги Р-255 "Сибирь". "Следователями ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю по факту дорожно-транспортного происшествия в Манском районе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - говорится в сообщении. Максимальная санкция - семь лет лишения свободы. В ведомстве уточнили, что в аварии погиб водитель автомобиля Suzuki, а также два его пассажира - мужчина и женщина. Кроме того, по уточненной информации, в ДТП пострадали четыре человека: пассажиры Suzuki - женщина и девятилетний мальчик, а также водитель Mazda и водитель Toyota.

https://ria.ru/20230825/dtp-1892287008.html

https://ria.ru/20230825/dtp-1892261800.html

красноярский край

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происшествия, авто, красноярский край, россия, манский район