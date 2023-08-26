https://ria.ru/20230826/briks-1892291498.html

Новая сила: БРИКС переходит на расчеты и кредиты в собственных валютах

Новая сила: БРИКС переходит на расчеты и кредиты в собственных валютах - РИА Новости, 26.08.2023

Новая сила: БРИКС переходит на расчеты и кредиты в собственных валютах

Новый банк развития (НБР), созданный БРИКС, расширяет применение национальных валют. Уже выпустили облигации в южноафриканских рэндах, в октябре появятся ценные РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T08:00

2023-08-26T08:00

2023-08-26T08:01

экономика

россия

оаэ

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дилма руссефф

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брикс

мвф

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Новый банк развития (НБР), созданный БРИКС, расширяет применение национальных валют. Уже выпустили облигации в южноафриканских рэндах, в октябре появятся ценные бумаги в рупиях. На очереди — Бразилия, Россия, ОАЭ. Кредитовать друг друга и финансировать проекты также будут в собственных денежных единицах. Дружественные операции ослабят зависимость от доллара и евро, а значимость валют БРИКС в международной финансовой системе возрастет.Гибкие возможностиКак уточнил финансовый директор НБР Лесли Маасдорп на саммите в Йоханнесбурге, по программе, рассчитанной на пять лет, облигаций в индийских рупиях выпустят на 2,5 миллиарда долларов.Первую серию в южноафриканских рэндах уже напечатали, рассматривают возможность эмиссии ценных бумаг в нацвалютах Бразилии, России, а также Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).НБР стремится существенно увеличить долю финансирования в местных деньгах — до 30%.Хотя доллар, по словам Маасдорпа, остается "запрограммированным" в ДНК банка, дедолларизация мировой экономики продолжается. И ускоряется, ведь с 1 января к БРИКС присоединятся ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. По предварительным оценкам, совокупный ВВП достигнет 37% мирового.Расчеты необходимо диверсифицировать для большей гибкости БРИКС. Смещение в сторону национальных валют усилится, уверен Евгений Шатов, партнер Capital Lab."Выпуск облигаций уменьшит риски блокировки активов в случае возникновения политических разногласий с США, как это получилось с Россией. Увеличатся размеры и число платежей в нацвалютах — станет проще договариваться об условиях сделок", — поясняет аналитик.Кредиты в своих валютахОблигации БРИКС повысят значимость нацвалют в международных торговых и финансовых операциях. Есть и другие важные последствия. В частности, изменится структура пула госрезервов."Рупии, реалы и рубли станут более привлекательными для правительств. Это увеличит спрос на них, что, в свою очередь, поддержит стабильность курса", — указывает Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.Следующий шаг — кредитование в нацвалютах в рамках плана по продвижению многополярной международной финансовой системы, подчеркивает глава НБР Дилма Руссефф. В южноафриканских рэндах, бразильских реалах, индийских рупиях — на восемь-десять миллиардов долларов"Это ослабит риски, связанные с валютными и курсовыми колебаниями, укрепит взаимосвязи между странами и усилит экономическую интеграцию. Использование валюты одной страны для финансирования проектов партнера — часть стратегии дедолларизации и диверсификации торговых операций", — говорит Вавилов.Единая валютаВ перспективе — создание единой денежной единицы БРИКС.По мнению заместителя генерального директора "Центра стратегических разработок" (ЦСР) Бориса Копейкина, независимая от западной инфраструктуры система взаиморасчетов очень нужна международной торговле."При этом не столь критично, привяжут ли такую денежную единицу к некоей корзине валют, или задействуют другие механизмы, например, через сырьевые бенчмарки. Нужно обеспечить ей стабильную стоимость и широту использования, что позволит избежать дисбалансов в торговле, которые (особенно на начальном этапе) могут стать проблемой, учитывая большой текущий профицит и размеры экономики Китая по сравнению с другими странами", — уточняет эксперт.Банк БРИКС основали в 2015-м в качестве альтернативы Международному валютному фонду и Всемирному банку. Главная задача — финансирование инфраструктурных программ и проектов устойчивого развития. Теперь это получит дополнительный импульс.

https://ria.ru/20230822/briks-1891462775.html

https://ria.ru/20230823/briks-1891793720.html

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, россия, оаэ, бразилия, дилма руссефф, всемирный банк, брикс, мвф, новый банк развития брикс