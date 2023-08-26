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Была лучшей бригадой. Зеленский получил шокирующие новости с фронта - РИА Новости, 26.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:47 26.08.2023 (обновлено: 23:07 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/brigada-1892426351.html
Была лучшей бригадой. Зеленский получил шокирующие новости с фронта
Была лучшей бригадой. Зеленский получил шокирующие новости с фронта - РИА Новости, 26.08.2023
Была лучшей бригадой. Зеленский получил шокирующие новости с фронта
Восемьдесят вторая десантно-штурмовая бригада ВСУ, которую отправили на передовую, несет большие потери, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T17:47
2023-08-26T23:07
специальная военная операция на украине
в мире
москва
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
нато
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Восемьдесят вторая десантно-штурмовая бригада ВСУ, которую отправили на передовую, несет большие потери, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works."Они уничтожают 82-ю бригаду, которую недавно ввели в бой, а о ней говорили, что она обладает невероятной силой, что она преподаст русским урок", — отметил он.По словам эксперта, украинские войска не только не смогли пробить российскую линию обороны, но и потеряли на передовой натовские танки и БМП. Москва нанесла сокрушительные удары по ВСУ при помощи артиллерии и авиации, пояснил он.Джонсон добавил, что огромные потери доказывают, что контрнаступление зашло в тупик.Киев 4 июня начал контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".В середине августа Минобороны России сообщило о продолжающемся наступлении на Купянском направлении. Как уточнили в ведомстве, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта. Так, в начале месяца российские военные освободили село Новоселовское и еще пять населенных пунктов в регионе.
https://ria.ru/20230826/kupyansk-1892407678.html
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в мире, москва, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
Была лучшей бригадой. Зеленский получил шокирующие новости с фронта

Экс-агент ЦРУ Джонсон предрек Киеву скорую потерю элитной 82-ю бригады ВСУ

© AP Photo / LIBKOSУкраинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области
Украинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Восемьдесят вторая десантно-штурмовая бригада ВСУ, которую отправили на передовую, несет большие потери, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works.
"Они уничтожают 82-ю бригаду, которую недавно ввели в бой, а о ней говорили, что она обладает невероятной силой, что она преподаст русским урок", — отметил он.
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
"Будут умолять". В США заявили о панике Киева из-за ситуации под Харьковом
Вчера, 16:01
По словам эксперта, украинские войска не только не смогли пробить российскую линию обороны, но и потеряли на передовой натовские танки и БМП. Москва нанесла сокрушительные удары по ВСУ при помощи артиллерии и авиации, пояснил он.
Джонсон добавил, что огромные потери доказывают, что контрнаступление зашло в тупик.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
"У них оружие". В США раскрыли, что скоро случится с Зеленским
Вчера, 14:52
Киев 4 июня начал контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
В середине августа Минобороны России сообщило о продолжающемся наступлении на Купянском направлении. Как уточнили в ведомстве, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта. Так, в начале месяца российские военные освободили село Новоселовское и еще пять населенных пунктов в регионе.
Расчет самоходного миномёта Нона-СВК - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
По всему фронту. В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ после удара России
Вчера, 16:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоскваКиевВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТО
 
 
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