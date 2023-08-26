https://ria.ru/20230826/brigada-1892426351.html

Была лучшей бригадой. Зеленский получил шокирующие новости с фронта

Была лучшей бригадой. Зеленский получил шокирующие новости с фронта - РИА Новости, 26.08.2023

Была лучшей бригадой. Зеленский получил шокирующие новости с фронта

Восемьдесят вторая десантно-штурмовая бригада ВСУ, которую отправили на передовую, несет большие потери, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T17:47

2023-08-26T17:47

2023-08-26T23:07

специальная военная операция на украине

в мире

москва

киев

владимир путин

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889432718_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4fc9dabf6b05bb0265a770403a7959b0.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Восемьдесят вторая десантно-штурмовая бригада ВСУ, которую отправили на передовую, несет большие потери, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works."Они уничтожают 82-ю бригаду, которую недавно ввели в бой, а о ней говорили, что она обладает невероятной силой, что она преподаст русским урок", — отметил он.По словам эксперта, украинские войска не только не смогли пробить российскую линию обороны, но и потеряли на передовой натовские танки и БМП. Москва нанесла сокрушительные удары по ВСУ при помощи артиллерии и авиации, пояснил он.Джонсон добавил, что огромные потери доказывают, что контрнаступление зашло в тупик.Киев 4 июня начал контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".В середине августа Минобороны России сообщило о продолжающемся наступлении на Купянском направлении. Как уточнили в ведомстве, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта. Так, в начале месяца российские военные освободили село Новоселовское и еще пять населенных пунктов в регионе.

https://ria.ru/20230826/kupyansk-1892407678.html

https://ria.ru/20230826/zelenskiy-1892397630.html

https://ria.ru/20230826/vsu-1892419599.html

москва

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато