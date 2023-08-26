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ВСУ получили первую партию боеприпасов от "Украинской бронетехники" - РИА Новости, 26.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:19 26.08.2023 (обновлено: 12:38 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/boepripasy-1892337543.html
ВСУ получили первую партию боеприпасов от "Украинской бронетехники"
ВСУ получили первую партию боеприпасов от "Украинской бронетехники" - РИА Новости, 26.08.2023
ВСУ получили первую партию боеприпасов от "Украинской бронетехники"
Украинские военные получили на вооружение "первые тысячи" 122-миллиметровых боеприпасов, снаряды производятся совместно с одним из холдингов Восточной Европы,... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T01:19
2023-08-26T12:38
специальная военная операция на украине
украина
в мире
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Украинские военные получили на вооружение "первые тысячи" 122-миллиметровых боеприпасов, снаряды производятся совместно с одним из холдингов Восточной Европы, сообщила компания "Украинская бронетехника". "ООО "Украинская бронетехника" с гордостью сообщает об успешной доставке на Украину первых тысяч 122-миллиметровых осколочно-фугасных артиллерийских выстрелов с полным зарядом, производимых в партнерстве с одним из боеприпасных холдингов Восточной Европы", - говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в соцсетях. Отмечается, что артиллерийские выстрелы калибром 122 миллиметров – "воздух" для артиллерийских систем Д-30 и 2С1 "Гвоздика". Компоненты изготавливают в нескольких странах Европы, добавили в компании. Как сообщали украинские СМИ, в январе "Украинская бронетехника" получила 200 миллионов гривен (5,4 миллиона долларов) на выполнение тайного соглашения с минобороны в рамках государственного оборонного заказа на поставку бронемашин "Варта" ("Стража"). Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230825/vsu-1892331964.html
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РИА Новости
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украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире
ВСУ получили первую партию боеприпасов от "Украинской бронетехники"

ВСУ получили первую партию 122-мм боеприпасов от "Украинской бронетехники"

© Фото : страница компании "Украинская бронетехника" в соцсетяхСнаряды для Украины, произведенные компанией "Украинская бронетехника" совместно с одним из холдингов Восточной Европы
Снаряды для Украины, произведенные компанией Украинская бронетехника совместно с одним из холдингов Восточной Европы - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© Фото : страница компании "Украинская бронетехника" в соцсетях
Снаряды для Украины, произведенные компанией "Украинская бронетехника" совместно с одним из холдингов Восточной Европы
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Украинские военные получили на вооружение "первые тысячи" 122-миллиметровых боеприпасов, снаряды производятся совместно с одним из холдингов Восточной Европы, сообщила компания "Украинская бронетехника".
«
"ООО "Украинская бронетехника" с гордостью сообщает об успешной доставке на Украину первых тысяч 122-миллиметровых осколочно-фугасных артиллерийских выстрелов с полным зарядом, производимых в партнерстве с одним из боеприпасных холдингов Восточной Европы", - говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в соцсетях.
Отмечается, что артиллерийские выстрелы калибром 122 миллиметров – "воздух" для артиллерийских систем Д-30 и 2С1 "Гвоздика". Компоненты изготавливают в нескольких странах Европы, добавили в компании.
Как сообщали украинские СМИ, в январе "Украинская бронетехника" получила 200 миллионов гривен (5,4 миллиона долларов) на выполнение тайного соглашения с минобороны в рамках государственного оборонного заказа на поставку бронемашин "Варта" ("Стража").
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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