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Битва за Днепр в ходе Великой Отечественной войны (1943)

Битва за Днепр в ходе Великой Отечественной войны (1943) - РИА Новости, 26.08.2023

Битва за Днепр в ходе Великой Отечественной войны (1943)

Битва за Днепр в Великую Отечественную войну (1941-1945) представляет собой совокупность наступательных и оборонительных операций советских войск, проведенных в РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T02:03

2023-08-26T02:03

2023-08-26T02:03

справки

россия

днепр (город)

великая отечественная война (1941-1945)

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Битва за Днепр в Великую Отечественную войну (1941-1945) представляет собой совокупность наступательных и оборонительных операций советских войск, проведенных в августе – декабре 1943 года с целью освободить Левобережную Украину, Донбасс, форсировать реку Днепр и захватить стратегические плацдармы.По директивам Ставки Верховного Главнокомандования (Ставка ВГК), полученным еще в ходе битвы под Курском, войскам Красной армии предстояло развернуть наступление на фронте от Великих Лук до Азовского моря. Основные усилия сосредоточивались на юго-западном (главном) стратегическом направлении. Согласно замыслу Ставки ВГК войскам Центрального (неоднократно переименовывался, 16 апреля 1944 года получил свое окончательное наименование – 1-й Белорусский фронт второго формирования), Воронежского (с 20 октября 1943 года переименован в 1-й Украинский фронт), Степного (с 20 октября 1943 года – 2-й Украинский фронт), Юго-Западного (с 20 октября 1943 года – 3-й Украинский фронт) и Южного (с 20 октября 1943 года – 4-й Украинский фронт) фронтов ставились задачи нанести фронтальные рассекающие удары по противнику, освободить Левобережную Украину и Донбасс, выйти к Днепру, форсировать его с ходу на широком фронте, захватить плацдармы и упредить противника в организации обороны на Правобережной Украине. Одновременно войска Западного (24 апреля 1944 года Западный фронт был разделен на 2-й и 3-й Белорусские фронты), левого крыла Калининского (с 20 октября 1943 года – 1-й Прибалтийский фронт), а также Брянского фронтов должны были наступать на смоленском и брянско-гомельском направлениях и тем самым лишить врага возможности перегруппировать силы на юг.Верховное командование вермахта после поражения под Курском и провала операции "Цитадель" решило перейти к обороне на всем восточном фронте. Немецким войскам был отдан приказ прочно удерживать занимаемые рубежи, любой ценой остановить наступление советских войск и сохранить за собой важнейшие экономические районы.Одновременно немецкое командование разработало план обороны: 11 августа 1943 года был отдан приказ о немедленном строительстве так называемого "Восточного вала", или "Линия Пантера – Вотан", – развитой в инженерном отношении, насыщенной противотанковыми и противопехотными средствами системы укреплений, которая должна была стать непреодолимым барьером для Красной армии и остановить ее продвижение на запад. "Восточный вал" проходил по всему фронту от реки Нарвы на севере до Черного моря на юге, самым стратегически важным его участком были укрепления на Днепре. В местах, где, по мнению немецкого командования, советские войска могли наметить переправу, была подготовлена наиболее прочная многополосная оборона.К началу битвы за Днепр на юго-западном стратегическом направлении советским войскам противостояла сильная группировка противника в составе 2-й полевой армии из группы армий "Центр", 4-й танковой, 8-й полевой, 1-й танковой и 6-й полевой армий группы армий "Юг" – всего около 1,25 миллиона человек, 12,6 тысяч орудий и минометов, около 2,1 тысяч танков и штурмовых орудий и до двух тысяч самолетов. В составе советских войск насчитывалось около 2,65 миллиона человек, свыше 51 тысячи орудий и минометов, свыше 2,4 тысяч танков и самоходно-артиллерийских установок и 2850 самолетов. Битва за Днепр проходила в два этапа. На первом этапе (13 августа – 21 сентября) были проведены Черниговско-Полтавская и Донбасская операции, в результате которых советские войска вышли к Днепру.13-16 августа началось наступление Юго-Западного фронта, 18 августа в наступление перешел Южный фронт, прорвав оборонительный рубеж на реке Миус и 30 августа освободив Таганрог.26 августа в наступление перешли войска Центрального фронта. Наибольшего успеха добились войска 60-й армии под командованием генерала Ивана Черняховского, сумевшие прорвать немецкую оборону на второстепенном участке, к югу от Севска. Командующим фронтом генералом Константином Рокоссовским были брошены в прорыв основные ударные части, что оказалось крупным стратегическим выигрышем. К 31 августа прорыв обороны противника был расширен до 100 километров по фронту и до 60 километров в глубину. К наступлению подключились войска Воронежского и Степного фронтов. В начале сентября наступление Красной армии развернулось по всей Левобережной Украине и в Донбассе. 21 сентября был освобожден Чернигов, и немцы начали быстро отводить войска к Десне и Днепру.На втором этапе битвы (22 сентября – 23 декабря) развернулась упорная борьба за плацдармы. Преследуя отступающих, передовые части Красной армии вышли к Днепру на 750-километровом участке от Лоева до Запорожья и с ходу начали форсирование реки.Вся тяжесть форсирования Днепра легла на советские стрелковые дивизии. Солдаты использовали любые подручные плавсредства – рыбацкие лодки, плоты, иногда даже бочки, доски и бревна. 22 сентября советским войскам удалось захватить первый плацдарм на правом берегу в районе слияния Днепра и Припяти, следом – еще один, немного южнее Киева, на участке, где включился в бои Воронежский фронт. К 30 сентября усилиями стрелковых дивизий на правобережье были отвоеваны 23 плацдарма. К середине октября на плацдармах в низовьях Днепра, которые удалось не только отстоять, но и расширить, подтянув танки и артиллерию, советские войска накопили достаточно крупные силы, чтобы продолжить наступление.В период до 20 декабря силами Степного, Юго-Западного и Южного фронтов была проведена Нижнеднепровская операция, в ходе которой была освобождена Северная Таврия, блокирован Крымский полуостров и захвачен наиболее крупный плацдарм на правом берегу Днепра от Черкасс до Запорожья.В ноябре центр военных событий на Днепре переместился на киевское направление, которое было важнейшим в битве за Правобережную Украину. 6 ноября Киев был освобожден от противника войсками 1-го Украинского фронта (Воронежского) фронта. 13 ноября вражеские войска начали контрнаступление, советские перешли к обороне. Тяжелые бои длились до 22 декабря, когда Красная армия после тяжелых изматывающих боев перешла в контрнаступление и отбросила части противника. Немецкий план по прорыву к Днепру и захвату Киева был сорван. Завершение Киевской оборонительной операции стало окончанием битвы за Днепр.В ходе битвы за Днепр советские войска нанесли тяжелое поражение основным силам группы армий "Юг" и части сил группы армий "Центр" противника, освободили свыше 38 тысяч населенных пунктов, 160 городов. Попытка немецкого командования остановить на "Восточном валу" продвижение Красной армии окончилась ничем. Советские войска взломали "вал" и создали на правом берегу Днепра два важных стратегических плацдарма (один в районе Речицы, Коростеня и Киева, второй – на кировоградском и криворожском направлениях), которые создавали благоприятные условия для освобождения Белоруссии и Правобережной Украины. Битва за Днепр 1943 года стала одним из крупнейших сражений в истории и явилась последней фазой коренного перелома в войне – наступательная стратегия Германии и ее союзников потерпела поражение. Цена победы была огромной: безвозвратные потери со стороны советских войск составили свыше 417 тысяч человек, санитарные – около 1,3 миллиона человек. 2438 участников битвы удостоены звания Героя Советского Союза.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

россия

днепр (город)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, днепр (город), великая отечественная война (1941-1945)