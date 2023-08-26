https://ria.ru/20230826/bezrabotitsa-1892404193.html

В Минфине заявили о минимальном уровне безработицы в России

В Минфине заявили о минимальном уровне безработицы в России - РИА Новости, 26.08.2023

В Минфине заявили о минимальном уровне безработицы в России

Уровень безработицы в России опустился до минимальных трех процентов, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T15:37

2023-08-26T15:37

2023-08-26T16:26

россия

экономика

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

владимир путин

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Уровень безработицы в России опустился до минимальных трех процентов, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN."У нас сейчас минимальный уровень безработицы — три процента. Такого не было за последние десятилетия", — отметил он.Кроме того, по словам чиновника, рост ВВП в этом году может превысить 2,5 процента."Мы принимаем меры, чтобы нивелировать последствия санкций <…> Это дает результаты. Если в прошлом году экономика сократилась на 2,1 процента, то в этом мы ожидаем восстановление экономики около 2,5 процента, может быть, даже выше", — подчеркнул Силуанов.Таким образом, Россия может отыграть падение, произошедшее в прошлом году, добавил глава ведомства.Что касается инфляции, то она ожидается на уровне шести процентов, указал министр."В последующие годы наш таргет — четыре процента, и мы с Центральным банком будем принимать необходимые меры, чтобы инфляция снизилась до уровня наших плановых значений", — резюмировал он.В конце июля президент Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в России действительно снижается, тогда как реальные зарплаты впервые с 2018 года выросли двухзначными темпами в апреле более чем на десять процентов. По его словам, достигнутый результат оказался выше ожиданий и предварительных расчетов.

https://ria.ru/20230725/ekonomika-1886074987.html

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россия, экономика, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин