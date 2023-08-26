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Тегеран заявил о желании Европы купить иранские беспилотники - РИА Новости, 26.08.2023
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21:52 26.08.2023 (обновлено: 22:10 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/bespilotniki-1892453937.html
Тегеран заявил о желании Европы купить иранские беспилотники
Тегеран заявил о желании Европы купить иранские беспилотники - РИА Новости, 26.08.2023
Тегеран заявил о желании Европы купить иранские беспилотники
Ряд европейских стран сделали запросы военному ведомству Ирана по вопросу приобретения иранских БПЛА (беспилотный летательный аппарат), заявил официальный... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T21:52
2023-08-26T22:10
в мире
иран
европа
украина
хосейн амир абдоллахиан
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Ряд европейских стран сделали запросы военному ведомству Ирана по вопросу приобретения иранских БПЛА (беспилотный летательный аппарат), заявил официальный представитель министерства обороны Исламской республики Реза Тэлаиник. "К настоящему моменту желающих получить наши дроны стало намного больше. Мы получили даже несколько запросов от стран Запада, в частности стран Европы. Пока эти страны не желают раскрывать себя", - приводит агентство Tasnim слова Тэлаиника. На фоне заявления Тэлаиника страны Европы и США неоднократно требовали от Тегерана прекратить поставки российской стороне вооружения, в частности БПЛА, которые якобы использует Москва в конфликте с Киевом. МИД Исламской республики отвечал на требования Запада ложностью безосновательных обвинений Ирана западными странами в якобы имеющем место применении иранских беспилотников в украинском конфликте. По словам главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана, в ходе переговоров с главой МИД Украины была достигнута договоренность о встрече военных двух стран для предъявления доказательств применения БПЛА Ирана на Украине, однако украинская сторона так и не предоставила авторитетных документов по данному вопросу.
https://ria.ru/20230822/bomby-1891557237.html
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в мире, иран, европа, украина, хосейн амир абдоллахиан
В мире, Иран, Европа, Украина, Хосейн Амир Абдоллахиан
Тегеран заявил о желании Европы купить иранские беспилотники

Тегеран заявил о желании европейских стран приобрести иранские беспилотники

© Фото : Iranian Presidency OfficeИранский беспилотный летательный аппарат Mohajer-10
Иранский беспилотный летательный аппарат Mohajer-10 - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© Фото : Iranian Presidency Office
Иранский беспилотный летательный аппарат Mohajer-10. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Ряд европейских стран сделали запросы военному ведомству Ирана по вопросу приобретения иранских БПЛА (беспилотный летательный аппарат), заявил официальный представитель министерства обороны Исламской республики Реза Тэлаиник.
"К настоящему моменту желающих получить наши дроны стало намного больше. Мы получили даже несколько запросов от стран Запада, в частности стран Европы. Пока эти страны не желают раскрывать себя", - приводит агентство Tasnim слова Тэлаиника.
На фоне заявления Тэлаиника страны Европы и США неоднократно требовали от Тегерана прекратить поставки российской стороне вооружения, в частности БПЛА, которые якобы использует Москва в конфликте с Киевом.
МИД Исламской республики отвечал на требования Запада ложностью безосновательных обвинений Ирана западными странами в якобы имеющем место применении иранских беспилотников в украинском конфликте.
По словам главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана, в ходе переговоров с главой МИД Украины была достигнута договоренность о встрече военных двух стран для предъявления доказательств применения БПЛА Ирана на Украине, однако украинская сторона так и не предоставила авторитетных документов по данному вопросу.
Иранский БПЛА на выставке форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Иран представил управляемые бомбы для беспилотников
22 августа, 17:02
 
В миреИранЕвропаУкраинаХосейн Амир Абдоллахиан
 
 
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