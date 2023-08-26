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Минобороны сообщило подробности о сбитом над Брянской областью БПЛА
Минобороны сообщило подробности о сбитом над Брянской областью БПЛА - РИА Новости, 26.08.2023
Минобороны сообщило подробности о сбитом над Брянской областью БПЛА
Российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T23:07
2023-08-26T23:07
2023-08-26T23:07
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью, сообщили в субботу в Минобороны РФ."26 августа около 21:45 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Брянской области", - сказали в Минобороны.
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брянская область, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Происшествия
Минобороны сообщило подробности о сбитом над Брянской областью БПЛА
МО РФ: в Брянской области сбили украинский БПЛА самолетного типа