https://ria.ru/20230826/bespilotnik-1892462351.html

Минобороны сообщило подробности о сбитом над Брянской областью БПЛА

Минобороны сообщило подробности о сбитом над Брянской областью БПЛА - РИА Новости, 26.08.2023

Минобороны сообщило подробности о сбитом над Брянской областью БПЛА

Российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T23:07

2023-08-26T23:07

2023-08-26T23:07

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

происшествия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью, сообщили в субботу в Минобороны РФ."26 августа около 21:45 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Брянской области", - сказали в Минобороны.

https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html

брянская область

россия

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2023

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брянская область, россия, происшествия