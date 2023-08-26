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Системы ПВО сбили беспилотник в Брянской области
Системы ПВО сбили беспилотник в Брянской области - РИА Новости, 26.08.2023
Системы ПВО сбили беспилотник в Брянской области
Беспилотник самолетного типа сбила ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T22:52
2023-08-26T22:52
2023-08-26T22:52
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
трубчевский район
россия
александр богомаз
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Беспилотник самолетного типа сбила ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку БПЛА самолетного типа. Аппарат уничтожен над Трубчевским районом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших нет", – написал Богомаз. Он добавил, что сбитый беспилотник упал в поле, разрушений нет, оперативные службы работают на месте.
https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html
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происшествия, брянская область, трубчевский район, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Трубчевский район, Россия, Александр Богомаз
Системы ПВО сбили беспилотник в Брянской области
Богомаз: ПВО сбила БПЛА самолетного типа в Брянской области