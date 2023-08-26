https://ria.ru/20230826/bespilotnik-1892424521.html

В Подмосковье нашли и отправили на экспертизу обломки сбитого беспилотника

В Подмосковье нашли и отправили на экспертизу обломки сбитого беспилотника - РИА Новости, 26.08.2023

В Подмосковье нашли и отправили на экспертизу обломки сбитого беспилотника

Глава городского округа Истра в Подмосковье Татьяна Витушева сообщила в Telegram-канале, что обломки беспилотника, уничтоженного ночью силами ПВО, найдены и... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T17:32

2023-08-26T17:32

2023-08-26T17:32

специальная военная операция на украине

безопасность

московская область (подмосковье)

истра

татьяна витушева

сергей собянин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892424041_0:130:591:462_1920x0_80_0_0_980a7a4bdc869e5e92513a39563baac0.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глава городского округа Истра в Подмосковье Татьяна Витушева сообщила в Telegram-канале, что обломки беспилотника, уничтоженного ночью силами ПВО, найдены и отправлены на экспертизу. Ранее в Минобороны России сообщили, что около 3.00 мск была пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам в Москве и Подмосковье. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ночью силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. "В ходе поисково-следственных мероприятий, связанных с сегодняшним инцидентом со сбитым БПЛА над территорией городского округа Истра, найдены элементы двигателя, проводки и самого каркаса дрона. Объект был самолетного типа. Предполагается, что это беспилотный ударный авиационный комплекс с максимальным радиусом действия в 800 километров и крейсерской скоростью порядка 120 километров в час", - написала она.Как уточнила Витушева, в настоящее время устанавливается вероятность наличия взрывоопасных элементов на сбитом беспилотнике. Она также добавила, что оперативные службы продолжают работу. Все найденные части объекта направлены на экспертизу, возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

московская область (подмосковье)

истра

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, московская область (подмосковье), истра, татьяна витушева, сергей собянин, москва