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В Подмосковье нашли и отправили на экспертизу обломки сбитого беспилотника - РИА Новости, 26.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:32 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/bespilotnik-1892424521.html
В Подмосковье нашли и отправили на экспертизу обломки сбитого беспилотника
В Подмосковье нашли и отправили на экспертизу обломки сбитого беспилотника - РИА Новости, 26.08.2023
В Подмосковье нашли и отправили на экспертизу обломки сбитого беспилотника
Глава городского округа Истра в Подмосковье Татьяна Витушева сообщила в Telegram-канале, что обломки беспилотника, уничтоженного ночью силами ПВО, найдены и... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T17:32
2023-08-26T17:32
специальная военная операция на украине
безопасность
московская область (подмосковье)
истра
татьяна витушева
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глава городского округа Истра в Подмосковье Татьяна Витушева сообщила в Telegram-канале, что обломки беспилотника, уничтоженного ночью силами ПВО, найдены и отправлены на экспертизу. Ранее в Минобороны России сообщили, что около 3.00 мск была пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам в Москве и Подмосковье. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ночью силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. &quot;В ходе поисково-следственных мероприятий, связанных с сегодняшним инцидентом со сбитым БПЛА над территорией городского округа Истра, найдены элементы двигателя, проводки и самого каркаса дрона. Объект был самолетного типа. Предполагается, что это беспилотный ударный авиационный комплекс с максимальным радиусом действия в 800 километров и крейсерской скоростью порядка 120 километров в час&quot;, - написала она.Как уточнила Витушева, в настоящее время устанавливается вероятность наличия взрывоопасных элементов на сбитом беспилотнике. Она также добавила, что оперативные службы продолжают работу. Все найденные части объекта направлены на экспертизу, возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
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безопасность, московская область (подмосковье), истра, татьяна витушева, сергей собянин, москва
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Московская область (Подмосковье), Истра, Татьяна Витушева, Сергей Собянин, Москва
В Подмосковье нашли и отправили на экспертизу обломки сбитого беспилотника

Глава Истры Витушева: обломки сбитого ночью БПЛА отправили на экспертизу

© Фото : Татьяна Витушева / TelegramОбломки БПЛА, сбитого над территорией городского округа Истра
Обломки БПЛА, сбитого над территорией городского округа Истра - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© Фото : Татьяна Витушева / Telegram
Обломки БПЛА, сбитого над территорией городского округа Истра
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глава городского округа Истра в Подмосковье Татьяна Витушева сообщила в Telegram-канале, что обломки беспилотника, уничтоженного ночью силами ПВО, найдены и отправлены на экспертизу.
Ранее в Минобороны России сообщили, что около 3.00 мск была пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам в Москве и Подмосковье. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ночью силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
«

"В ходе поисково-следственных мероприятий, связанных с сегодняшним инцидентом со сбитым БПЛА над территорией городского округа Истра, найдены элементы двигателя, проводки и самого каркаса дрона. Объект был самолетного типа. Предполагается, что это беспилотный ударный авиационный комплекс с максимальным радиусом действия в 800 километров и крейсерской скоростью порядка 120 километров в час", - написала она.

Как уточнила Витушева, в настоящее время устанавливается вероятность наличия взрывоопасных элементов на сбитом беспилотнике.
Она также добавила, что оперативные службы продолжают работу. Все найденные части объекта направлены на экспертизу, возбуждено уголовное дело.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМосковская область (Подмосковье)ИстраТатьяна ВитушеваСергей СобянинМосква
 
 
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