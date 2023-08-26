https://ria.ru/20230826/bespilotnik-1892424521.html
В Подмосковье нашли и отправили на экспертизу обломки сбитого беспилотника
В Подмосковье нашли и отправили на экспертизу обломки сбитого беспилотника - РИА Новости, 26.08.2023
В Подмосковье нашли и отправили на экспертизу обломки сбитого беспилотника
Глава городского округа Истра в Подмосковье Татьяна Витушева сообщила в Telegram-канале, что обломки беспилотника, уничтоженного ночью силами ПВО, найдены и... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T17:32
2023-08-26T17:32
2023-08-26T17:32
специальная военная операция на украине
безопасность
московская область (подмосковье)
истра
татьяна витушева
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глава городского округа Истра в Подмосковье Татьяна Витушева сообщила в Telegram-канале, что обломки беспилотника, уничтоженного ночью силами ПВО, найдены и отправлены на экспертизу. Ранее в Минобороны России сообщили, что около 3.00 мск была пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам в Москве и Подмосковье. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ночью силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. "В ходе поисково-следственных мероприятий, связанных с сегодняшним инцидентом со сбитым БПЛА над территорией городского округа Истра, найдены элементы двигателя, проводки и самого каркаса дрона. Объект был самолетного типа. Предполагается, что это беспилотный ударный авиационный комплекс с максимальным радиусом действия в 800 километров и крейсерской скоростью порядка 120 километров в час", - написала она.Как уточнила Витушева, в настоящее время устанавливается вероятность наличия взрывоопасных элементов на сбитом беспилотнике. Она также добавила, что оперативные службы продолжают работу. Все найденные части объекта направлены на экспертизу, возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В Подмосковье нашли и отправили на экспертизу обломки сбитого беспилотника
Глава Истры Витушева: обломки сбитого ночью БПЛА отправили на экспертизу