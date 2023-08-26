https://ria.ru/20230826/bespilotnik-1892395145.html

Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду

Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду - РИА Новости, 26.08.2023

Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду

Система противовоздушной обороны сбила беспилотник на подлете к Белгороду, подробности уточняются, заявил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T14:37

2023-08-26T14:37

2023-08-26T15:32

специальная военная операция на украине

безопасность

белгород

вячеслав гладков

белгородская область

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 26 авг — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила беспилотник на подлете к Белгороду, подробности уточняются, заявил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлете к городу", — написал он.По словам главы региона, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.Ранее в субботу министерство обороны сообщило о безуспешной попытке киевского режима атаковать Белгородскую область с помощью беспилотника самолетного типа. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили аппарат над территорией Шебекинского района.Кроме того, утром поселок Уразово подвергся обстрелу украинских боевиков. Как отметил Гладков, войска противника открыли огонь кассетными боеприпасами из РСЗО "Град". По последним данным, пострадали шесть мирных жителей. Один мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. Еще одну женщину с осколочным ранением правого глаза отправили на лечение в Белгород. Остальным госпитализация не потребовалась.Территория Белгородской области, особенно граничащие с Украиной районы, практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, белгород, вячеслав гладков, белгородская область, белгородский район