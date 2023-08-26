Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду
Гладков заявил о еще одном сбитом ПВО БПЛА в Белгородской области
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил ПВО
Российские военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил ПВО. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 26 авг — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила беспилотник на подлете к Белгороду, подробности уточняются, заявил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлете к городу", — написал он.
По словам главы региона, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
Ранее в субботу министерство обороны сообщило о безуспешной попытке киевского режима атаковать Белгородскую область с помощью беспилотника самолетного типа. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили аппарат над территорией Шебекинского района.
Кроме того, утром поселок Уразово подвергся обстрелу украинских боевиков. Как отметил Гладков, войска противника открыли огонь кассетными боеприпасами из РСЗО "Град". По последним данным, пострадали шесть мирных жителей. Один мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. Еще одну женщину с осколочным ранением правого глаза отправили на лечение в Белгород. Остальным госпитализация не потребовалась.
Территория Белгородской области, особенно граничащие с Украиной районы, практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.