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Появились подробности атаки украинского беспилотника в Белгородской области - РИА Новости, 26.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:35 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/bespilotnik-1892370684.html
Появились подробности атаки украинского беспилотника в Белгородской области
Появились подробности атаки украинского беспилотника в Белгородской области - РИА Новости, 26.08.2023
Появились подробности атаки украинского беспилотника в Белгородской области
Предварительно, пострадавших и разрушений нет в результате украинского беспилотника самолетного типа в Шебекинском округе, БПЛА был сбит системой... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T11:35
2023-08-26T11:35
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
вячеслав гладков
купино
шебекинский район
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БЕЛГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Предварительно, пострадавших и разрушений нет в результате украинского беспилотника самолетного типа в Шебекинском округе, БПЛА был сбит системой противовоздушной обороны, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа в районе села Купино. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков. Как сообщило Минобороны, 26 августа около 09.00 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Шебекинского района Белгородской области.
https://ria.ru/20230826/obstrel-1892362384.html
белгородская область
купино
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белгородская область, безопасность, вячеслав гладков, купино, шебекинский район
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Вячеслав Гладков, Купино, Шебекинский район
Появились подробности атаки украинского беспилотника в Белгородской области

Гладков: ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа в районе села Купино

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Предварительно, пострадавших и разрушений нет в результате украинского беспилотника самолетного типа в Шебекинском округе, БПЛА был сбит системой противовоздушной обороны, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа в районе села Купино. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.
Как сообщило Минобороны, 26 августа около 09.00 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Шебекинского района Белгородской области.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБезопасностьВячеслав ГладковКупиноШебекинский район
 
 
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