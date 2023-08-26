https://ria.ru/20230826/bespilotnik-1892370684.html

Появились подробности атаки украинского беспилотника в Белгородской области

Появились подробности атаки украинского беспилотника в Белгородской области - РИА Новости, 26.08.2023

Появились подробности атаки украинского беспилотника в Белгородской области

Предварительно, пострадавших и разрушений нет в результате украинского беспилотника самолетного типа в Шебекинском округе, БПЛА был сбит системой... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T11:35

2023-08-26T11:35

2023-08-26T11:35

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

вячеслав гладков

купино

шебекинский район

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БЕЛГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Предварительно, пострадавших и разрушений нет в результате украинского беспилотника самолетного типа в Шебекинском округе, БПЛА был сбит системой противовоздушной обороны, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа в районе села Купино. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков. Как сообщило Минобороны, 26 августа около 09.00 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Шебекинского района Белгородской области.

https://ria.ru/20230826/obstrel-1892362384.html

белгородская область

купино

шебекинский район

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Ольга Фомченкова

белгородская область, безопасность, вячеслав гладков, купино, шебекинский район