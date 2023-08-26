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В Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 26.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:40 26.08.2023 (обновлено: 10:35 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/bespilotnik-1892355436.html
В Белгородской области сбили беспилотник
В Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 26.08.2023
В Белгородской области сбили беспилотник
Российские военные сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T09:40
2023-08-26T10:35
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекинский район
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
москва
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российские военные сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.&quot;Двадцать шестого августа около 09:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Шебекинского района Белгородской области&quot;, — уточнили в ведомстве.Это не первая за сегодня атака украинских беспилотников на российские регионы. Ночью силы противовоздушной обороны перехватили дрон противника на подлете к Москве в Истринском районе, никто не пострадал.Территория Белгородской области, особенно граничащие с Украиной районы, практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.В минувшую пятницу ВСУ безуспешно пытались атаковать область беспилотником самолетного типа. Российские военные перехватили его, обошлось без пострадавших и разрушений.
https://ria.ru/20230825/bespilotniki-1892122230.html
белгородская область
шебекинский район
москва
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белгородская область, шебекинский район, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, москва
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекинский район, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Москва
В Белгородской области сбили беспилотник

Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике над Белгородской областью

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
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Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российские военные сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
«

"Двадцать шестого августа около 09:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Шебекинского района Белгородской области", — уточнили в ведомстве.

Это не первая за сегодня атака украинских беспилотников на российские регионы. Ночью силы противовоздушной обороны перехватили дрон противника на подлете к Москве в Истринском районе, никто не пострадал.
Территория Белгородской области, особенно граничащие с Украиной районы, практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
В минувшую пятницу ВСУ безуспешно пытались атаковать область беспилотником самолетного типа. Российские военные перехватили его, обошлось без пострадавших и разрушений.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьШебекинский районБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныМосква
 
 
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