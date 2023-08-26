https://ria.ru/20230826/bespilotnik-1892341968.html

Минобороны раскрыло подробности попытки ВСУ атаковать Москву с помощью БПЛА

Минобороны раскрыло подробности попытки ВСУ атаковать Москву с помощью БПЛА - РИА Новости, 26.08.2023

Минобороны раскрыло подробности попытки ВСУ атаковать Москву с помощью БПЛА

Ночью пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам в Москве и Подмосковье, говорится в сообщении... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T03:39

2023-08-26T03:39

2023-08-26T12:12

россия

киев

москва

происшествия

украина

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Ночью пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам в Москве и Подмосковье, говорится в сообщении Минобороны России."Двадцать шестого августа около 3.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области", — говорится в сообщении.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ночью силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.ВСУ в последнее время регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Накануне в Минобороны сообщили, что средства ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью.Ранее Украина устроила атаку на объекты в столице тремя дронами: два из них сбили силы ПВО в Можайском и Химкинском районах Подмосковья, один удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, он упал в районе Москва-Сити, повредив одну из строящихся башен комплекса. В итоге никто не пострадал.

https://ria.ru/20230825/bespilotniki-1892119515.html

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россия, киев, москва, происшествия, украина