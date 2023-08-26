Минобороны раскрыло подробности попытки ВСУ атаковать Москву с помощью БПЛА
Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотника на подлете к Москве
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Вооруженных сил России. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Ночью пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам в Москве и Подмосковье, говорится в сообщении Минобороны России.
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"Двадцать шестого августа около 3.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области", — говорится в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ночью силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
ВСУ в последнее время регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Накануне в Минобороны сообщили, что средства ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью.
Ранее Украина устроила атаку на объекты в столице тремя дронами: два из них сбили силы ПВО в Можайском и Химкинском районах Подмосковья, один удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, он упал в районе Москва-Сити, повредив одну из строящихся башен комплекса. В итоге никто не пострадал.