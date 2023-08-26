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Минобороны раскрыло подробности попытки ВСУ атаковать Москву с помощью БПЛА - РИА Новости, 26.08.2023
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03:39 26.08.2023 (обновлено: 12:12 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/bespilotnik-1892341968.html
Минобороны раскрыло подробности попытки ВСУ атаковать Москву с помощью БПЛА
Минобороны раскрыло подробности попытки ВСУ атаковать Москву с помощью БПЛА - РИА Новости, 26.08.2023
Минобороны раскрыло подробности попытки ВСУ атаковать Москву с помощью БПЛА
Ночью пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам в Москве и Подмосковье, говорится в сообщении... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T03:39
2023-08-26T12:12
россия
киев
москва
происшествия
украина
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Ночью пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам в Москве и Подмосковье, говорится в сообщении Минобороны России.&quot;Двадцать шестого августа около 3.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области&quot;, — говорится в сообщении.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ночью силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.ВСУ в последнее время регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Накануне в Минобороны сообщили, что средства ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью.Ранее Украина устроила атаку на объекты в столице тремя дронами: два из них сбили силы ПВО в Можайском и Химкинском районах Подмосковья, один удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, он упал в районе Москва-Сити, повредив одну из строящихся башен комплекса. В итоге никто не пострадал.
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россия, киев, москва, происшествия, украина
Россия, Киев, Москва, Происшествия, Украина
Минобороны раскрыло подробности попытки ВСУ атаковать Москву с помощью БПЛА

Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотника на подлете к Москве

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости
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Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Вооруженных сил России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Ночью пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам в Москве и Подмосковье, говорится в сообщении Минобороны России.
«

"Двадцать шестого августа около 3.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области", — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ночью силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
ВСУ в последнее время регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Накануне в Минобороны сообщили, что средства ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью.
Ранее Украина устроила атаку на объекты в столице тремя дронами: два из них сбили силы ПВО в Можайском и Химкинском районах Подмосковья, один удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, он упал в районе Москва-Сити, повредив одну из строящихся башен комплекса. В итоге никто не пострадал.
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