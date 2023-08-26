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Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву
Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву - РИА Новости, 26.08.2023
Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву
Российские военные перехватили дрон на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T03:16
2023-08-26T03:16
2023-08-26T09:39
истринский район
москва
происшествия
сергей собянин
специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российские военные перехватили дрон на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."Сегодня ночью силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник", — написал глава города.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, на месте работают экстренные службы.Позднее Минобороны сообщило, что Киев пытался атаковать объекты в столичном регионе. БПЛА сбили примерно в 03:00 мск над Истринским районом Подмосковья.Налеты беспилотниковВСУ в последнее время регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Накануне по одному украинскому дрону сбили в Калужской и Белгородской областях.В начале недели Украина устроила атаку на объекты в столице тремя дронами: два из них сбили силы ПВО в Можайском и Химкинском районах Подмосковья, один удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, он упал в районе Москва-Сити, повредив одну из строящихся башен комплекса. В итоге никто не пострадал.
https://ria.ru/20230825/bespilotniki-1892119515.html
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истринский район
москва
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истринский район, москва, происшествия, сергей собянин, московская область (подмосковье), вооруженные силы украины
Истринский район, Москва, Происшествия, Сергей Собянин, Специальная военная операция на Украине, Московская область (Подмосковье), Вооруженные силы Украины
Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву
Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве