https://ria.ru/20230826/bespilotnik-1892340934.html

Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву

Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву - РИА Новости, 26.08.2023

Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву

Российские военные перехватили дрон на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T03:16

2023-08-26T03:16

2023-08-26T09:39

истринский район

москва

происшествия

сергей собянин

специальная военная операция на украине

московская область (подмосковье)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российские военные перехватили дрон на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."Сегодня ночью силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник", — написал глава города.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, на месте работают экстренные службы.Позднее Минобороны сообщило, что Киев пытался атаковать объекты в столичном регионе. БПЛА сбили примерно в 03:00 мск над Истринским районом Подмосковья.Налеты беспилотниковВСУ в последнее время регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Накануне по одному украинскому дрону сбили в Калужской и Белгородской областях.В начале недели Украина устроила атаку на объекты в столице тремя дронами: два из них сбили силы ПВО в Можайском и Химкинском районах Подмосковья, один удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, он упал в районе Москва-Сити, повредив одну из строящихся башен комплекса. В итоге никто не пострадал.

https://ria.ru/20230825/bespilotniki-1892119515.html

https://ria.ru/20230825/bespilotniki-1892122230.html

истринский район

москва

московская область (подмосковье)

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истринский район, москва, происшествия, сергей собянин, московская область (подмосковье), вооруженные силы украины