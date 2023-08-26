https://ria.ru/20230826/azovets-1892342117.html
Пленный азовец* рассказал, как пошел воевать против отца
Пленный азовец* рассказал, как пошел воевать против отца - РИА Новости, 26.08.2023
Пленный азовец* рассказал, как пошел воевать против отца
Пленный боец украинского "Азова"* Сергей Русинов рассказал РИА Новости, как его отец — артиллерист из Луганска, потерявший глаз в боях за Лисичанск, —... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T03:45
2023-08-26T03:45
2023-08-26T03:56
специальная военная операция на украине
луганск
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ДОНЕЦК, 26 авг — РИА Новости. Пленный боец украинского "Азова"* Сергей Русинов рассказал РИА Новости, как его отец — артиллерист из Луганска, потерявший глаз в боях за Лисичанск, — отреагировал на его решение вступить в подразделение нацбатальона. "Он понял, что я просто дегенерат и все. Он в шоке был. Ладно бы я был просто патрульным, а я добровольно в "Азов"* пошел. Я должен был за отцом идти, а не петлять, выбирать непонятную сторону", — сказал Русинов.По его словам, теориями нацизма и украинского национализма он заинтересовался еще в Луганске в 2017-2018 годах, когда ему было 21-22 года. Он начал переписываться с единомышленниками, искать способы вступить в "Азов"*. Русинова не смутило даже то, что его отец в те годы служил в составе Народной милиции ЛНР. "Я гордился, что отец военный, но его взгляды не поддерживал", — рассказал Русинов. Он выбрал противоположную сторону, по его словам, ему нравилось чувствовать себя "шпионом в чужом окружении". Спецслужбы ЛНР задержали Русинова в 2018 году, притом в украинских СМИ это подавалось как задержание невинного студента, который лишь неудачно поставил пару лайков. Украина усилиями его единомышленников включила Русинова в списки на обмен, и в 2020 году он оказался в Киеве. "Полгода шатался без дела, не знал, чем заняться", — рассказал Русинов, интерес к которому у местной прессы и националистов быстро закончился. Он набил себе татуировки с гитлеровским орлом и свастикой, а также тесак — символ известного националиста Максима Марцинкевича с прозвищем "Тесак". Затем он поехал в Мариуполь и поступил на службу в "Азов"* помощником гранатометчика, родителям же врал, что учится на милиционера. Во время боевых действий в Мариуполе в мае 2022 года Русинов вместе с остальными "азовцами" сдался в плен.Сотрудники российских спецслужб, которые проверяли "азовцев", отнеслись к татуировкам с юмором, рассказал он. "Смеялись (над татуировками — Прим. ред.). ГРУшник, мужик, орнул с меня очень сильно", — рассказал Русинов. По его словам, сам он переживал, что родители больше года ничего не знали о его судьбе. Только весной 2023 года им сообщили, что их сын жив. Русинов, в свою очередь, узнал, что его отец еще в феврале 2022 года вернулся добровольцем в Народную милицию ЛНР, получил контузию под Харьковом, участвовал в освобождении Лисичанска, где потерял глаз. Родители смогли приехать в СИЗО навестить Русинова. Парень осознал, что хочет вернуться в Луганск, он уже написал отказ от участия в обмене военнопленными с Киевом. "Хочу ли я остаться (дома)? Хочу, но я не имею представления, как это будет. Если кто-то узнает в Луганске, что я "азовец", то меня захотят там может... Бояться - не боюсь. Просто если что случится, это на родителях отразится, моя тупость… Я чувствую вину перед родителями, особенно перед папой. Сколько бы я тут не пробыл, тяжело, но сам виноват, меня никто не заставлял", — признался Русинов.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230824/krymchanin-1892011862.html
https://ria.ru/20230712/prestuplenie-1883649939.html
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Специальная военная операция на Украине, Луганск, Луганская Народная Республика, Лисичанск, Россия, Украина, Безопасность, В мире
Пленный азовец* рассказал, как пошел воевать против отца
Бывший солдат "Азова" заявил, что пошел воевать против отца из Луганска
ДОНЕЦК, 26 авг — РИА Новости. Пленный боец украинского "Азова"* Сергей Русинов рассказал РИА Новости, как его отец — артиллерист из Луганска, потерявший глаз в боях за Лисичанск, — отреагировал на его решение вступить в подразделение нацбатальона.
«
"Он понял, что я просто дегенерат и все. Он в шоке был. Ладно бы я был просто патрульным, а я добровольно в "Азов"* пошел. Я должен был за отцом идти, а не петлять, выбирать непонятную сторону", — сказал Русинов.
По его словам, теориями нацизма и украинского национализма он заинтересовался еще в Луганске в 2017-2018 годах, когда ему было 21-22 года. Он начал переписываться с единомышленниками, искать способы вступить в "Азов"*. Русинова не смутило даже то, что его отец в те годы служил в составе Народной милиции ЛНР
.
"Я гордился, что отец военный, но его взгляды не поддерживал", — рассказал Русинов. Он выбрал противоположную сторону, по его словам, ему нравилось чувствовать себя "шпионом в чужом окружении".
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Спецслужбы ЛНР задержали Русинова в 2018 году, притом в украинских СМИ это подавалось как задержание невинного студента, который лишь неудачно поставил пару лайков. Украина
усилиями его единомышленников включила Русинова в списки на обмен, и в 2020 году он оказался в Киеве
.
"Полгода шатался без дела, не знал, чем заняться", — рассказал Русинов, интерес к которому у местной прессы и националистов быстро закончился. Он набил себе татуировки с гитлеровским орлом и свастикой, а также тесак — символ известного националиста Максима Марцинкевича с прозвищем "Тесак". Затем он поехал в Мариуполь
и поступил на службу в "Азов"* помощником гранатометчика, родителям же врал, что учится на милиционера. Во время боевых действий в Мариуполе в мае 2022 года Русинов вместе с остальными "азовцами" сдался в плен.
Сотрудники российских спецслужб, которые проверяли "азовцев", отнеслись к татуировкам с юмором, рассказал он.
"Смеялись (над татуировками — Прим. ред.). ГРУшник, мужик, орнул с меня очень сильно", — рассказал Русинов.
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По его словам, сам он переживал, что родители больше года ничего не знали о его судьбе. Только весной 2023 года им сообщили, что их сын жив. Русинов, в свою очередь, узнал, что его отец еще в феврале 2022 года вернулся добровольцем в Народную милицию ЛНР, получил контузию под Харьковом
, участвовал в освобождении Лисичанска, где потерял глаз. Родители смогли приехать в СИЗО навестить Русинова. Парень осознал, что хочет вернуться в Луганск, он уже написал отказ от участия в обмене военнопленными с Киевом.
"Хочу ли я остаться (дома)? Хочу, но я не имею представления, как это будет. Если кто-то узнает в Луганске, что я "азовец", то меня захотят там может... Бояться - не боюсь. Просто если что случится, это на родителях отразится, моя тупость… Я чувствую вину перед родителями, особенно перед папой. Сколько бы я тут не пробыл, тяжело, но сам виноват, меня никто не заставлял", — признался Русинов.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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