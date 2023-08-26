https://ria.ru/20230826/avariya-1892433180.html

В Москве две легковушки столкнулись с грузовиком

В Москве две легковушки столкнулись с грузовиком - РИА Новости, 26.08.2023

В Москве две легковушки столкнулись с грузовиком

Авария с участием двух легковых автомобилей и грузовика произошла на 12-м километре МКАД, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T18:52

2023-08-26T18:52

2023-08-26T18:52

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Авария с участием двух легковых автомобилей и грузовика произошла на 12-м километре МКАД, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "На 12-м километре МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. На кадрах, опубликованных дептрансом, видно, как грузовик на скорости "сносит" две столкнувшиеся легковушки, в результате чего их разворачивает и выносит в левые ряды дороги. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение затруднено.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

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2023

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происшествия, авто, москва