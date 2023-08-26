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В Москве две легковушки столкнулись с грузовиком - РИА Новости, 26.08.2023
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18:52 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/avariya-1892433180.html
В Москве две легковушки столкнулись с грузовиком
В Москве две легковушки столкнулись с грузовиком - РИА Новости, 26.08.2023
В Москве две легковушки столкнулись с грузовиком
Авария с участием двух легковых автомобилей и грузовика произошла на 12-м километре МКАД, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T18:52
2023-08-26T18:52
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Авария с участием двух легковых автомобилей и грузовика произошла на 12-м километре МКАД, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "На 12-м километре МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. На кадрах, опубликованных дептрансом, видно, как грузовик на скорости "сносит" две столкнувшиеся легковушки, в результате чего их разворачивает и выносит в левые ряды дороги. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение затруднено.
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
В Москве две легковушки столкнулись с грузовиком

На 12-м километре МКАД грузовик снес две легковушки

© iStock.com / Aleksei AndreevЗнак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© iStock.com / Aleksei Andreev
Знак аварийной остановки. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Авария с участием двух легковых автомобилей и грузовика произошла на 12-м километре МКАД, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
"На 12-м километре МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.
На кадрах, опубликованных дептрансом, видно, как грузовик на скорости "сносит" две столкнувшиеся легковушки, в результате чего их разворачивает и выносит в левые ряды дороги.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение затруднено.
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