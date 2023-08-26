Рейтинг@Mail.ru
Офицер в отставке рассказал, как провалятся атаки Киева на Черном море - РИА Новости, 26.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:26 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/ataki-1892341363.html
Офицер в отставке рассказал, как провалятся атаки Киева на Черном море
Офицер в отставке рассказал, как провалятся атаки Киева на Черном море - РИА Новости, 26.08.2023
Офицер в отставке рассказал, как провалятся атаки Киева на Черном море
Попытки украинских диверсионно-разведывательных групп атаковать российские объекты в Черном море обречены на провал, технические возможности морской авиации и... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T03:26
2023-08-26T03:26
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
черное море
киев
воздушно-космические силы россии
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805516962_472:0:4113:2048_1920x0_80_0_0_7da333a8551066c52cf76015f33adc98.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Попытки украинских диверсионно-разведывательных групп атаковать российские объекты в Черном море обречены на провал, технические возможности морской авиации и кораблей Черноморского флота позволяют нейтрализовать подобные угрозы, но здесь важен профессионализм летчиков и моряков, заявил РИА Новости бывший командующий ВВС ЧФ, генерал-лейтенант в отставке Николай Фадеев. Российские самолеты 22 августа уничтожили два украинских катера в Черном море. Ночью экипаж самолета Су-30СМ уничтожил разведывательный катер в районе российских газодобывающих установок, утром самолет ВКС РФ уничтожил быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой у острова Змеиный. "Самолет типа Су-30 позволяет в любое время суток найти в воздухе, в море или на суше объект и уничтожить его. Возможности самолета позволяют, морского летчика этому учат на всех этапах его становления как профессионала. Здесь главное, чтобы сам летчик при выполнении боевого задания проявил все свои знания, способности и умение управлять боевой машиной", - сказал Фадеев, комментируя инциденты. Он подчеркнул, что еще 20 лет назад задания для летчика на Су-27 подобные данному эпизоду не являлись уникальными. "Другое дело, что тогда было мирное время, и это были учебно-боевые задания, а сейчас военное время, а значит, больше опасности, а значит, нужно больше концентрации и внимания самого летчика. А самолет типа Су-30 не подведет", - сказала бывший командующий. Летчик морской авиации ЧФ РФ, полковник запаса Юрий Юрин подчеркнул, что уничтожение морских, даже таких малоразмерных целей, как катер, является одной из приоритетных задач летчиков морской авиации. "Здесь важно взаимодействие авиации и разведки. При получении точных данных разведки морская цель будет однозначно уничтожена. Но и бортовая РЛС (радиолокационная станция - ред.) Су-30СМ позволяет сама такую цель обнаружить в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, а затем уничтожить ее. Если летчик профессионал и машина исправна, то задача будет выполнена", – сказал Юрин.
https://ria.ru/20230804/ataka-1888098810.html
https://ria.ru/20230512/karakurt-1871212104.html
россия
черное море
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805516962_1059:0:3790:2048_1920x0_80_0_0_47f88babc1c9409c098ab7d33df22d86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, черное море, киев, воздушно-космические силы россии, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Черное море, Киев, Воздушно-космические силы России, Украина
Офицер в отставке рассказал, как провалятся атаки Киева на Черном море

Экс-командир ВВС ЧФ: попытки Киева атаковать объекты в Черном море провалятся

© РИА Новости / Василий Батанов | Перейти в медиабанкКорабли Черноморского флота
Корабли Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в медиабанк
Корабли Черноморского флота. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Попытки украинских диверсионно-разведывательных групп атаковать российские объекты в Черном море обречены на провал, технические возможности морской авиации и кораблей Черноморского флота позволяют нейтрализовать подобные угрозы, но здесь важен профессионализм летчиков и моряков, заявил РИА Новости бывший командующий ВВС ЧФ, генерал-лейтенант в отставке Николай Фадеев.
Российские самолеты 22 августа уничтожили два украинских катера в Черном море. Ночью экипаж самолета Су-30СМ уничтожил разведывательный катер в районе российских газодобывающих установок, утром самолет ВКС РФ уничтожил быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой у острова Змеиный.
Противодиверсионный катер Суворовец - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Атаку беспилотников в Новороссийске отразили экипажи двух кораблей
4 августа, 07:31
"Самолет типа Су-30 позволяет в любое время суток найти в воздухе, в море или на суше объект и уничтожить его. Возможности самолета позволяют, морского летчика этому учат на всех этапах его становления как профессионала. Здесь главное, чтобы сам летчик при выполнении боевого задания проявил все свои знания, способности и умение управлять боевой машиной", - сказал Фадеев, комментируя инциденты.
Он подчеркнул, что еще 20 лет назад задания для летчика на Су-27 подобные данному эпизоду не являлись уникальными.
«
"Другое дело, что тогда было мирное время, и это были учебно-боевые задания, а сейчас военное время, а значит, больше опасности, а значит, нужно больше концентрации и внимания самого летчика. А самолет типа Су-30 не подведет", - сказала бывший командующий.
Летчик морской авиации ЧФ РФ, полковник запаса Юрий Юрин подчеркнул, что уничтожение морских, даже таких малоразмерных целей, как катер, является одной из приоритетных задач летчиков морской авиации.
"Здесь важно взаимодействие авиации и разведки. При получении точных данных разведки морская цель будет однозначно уничтожена. Но и бортовая РЛС (радиолокационная станция - ред.) Су-30СМ позволяет сама такую цель обнаружить в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, а затем уничтожить ее. Если летчик профессионал и машина исправна, то задача будет выполнена", – сказал Юрин.
Малый ракетный корабль Одинцово проекта 22800 Каракурт - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Черноморский флот до конца года пополнят три ракетных корабля "Каракурт"
12 мая, 09:57
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЧерное мореКиевВоздушно-космические силы РоссииУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала