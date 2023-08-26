Киев не применял американскую технику при атаках на Россию, сообщила NYT
NYT: Украина не применяла американскую технику при ударах по России
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Ricardo DavilaАмериканские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS
Американские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В США заявили, что "трансграничные" атаки Украины на Россию осуществляются без использования американской техники, сообщает газета New York Times.
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"Американские чиновники заявили, что трансграничные удары не наносятся с использованием американской техники", — говорится в сообщении издания. Газета не уточняет, о каких именно ударах идет речь.
Должностные лица из США, которые пожелали остаться неизвестными, также считают, что атаки дронов с Украины на территории России направлены на укрепление морального духа украинских граждан и военных на фоне "медленного" контрнаступления.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь–июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС России. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.