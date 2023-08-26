https://ria.ru/20230826/ataki-1892340653.html

Киев не применял американскую технику при атаках на Россию, сообщила NYT

Киев не применял американскую технику при атаках на Россию, сообщила NYT - РИА Новости, 26.08.2023

Киев не применял американскую технику при атаках на Россию, сообщила NYT

В США заявили, что "трансграничные" атаки Украины на Россию осуществляются без использования американской техники, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T03:06

2023-08-26T03:06

2023-08-26T03:18

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В США заявили, что "трансграничные" атаки Украины на Россию осуществляются без использования американской техники, сообщает газета New York Times. "Американские чиновники заявили, что трансграничные удары не наносятся с использованием американской техники", — говорится в сообщении издания. Газета не уточняет, о каких именно ударах идет речь.Должностные лица из США, которые пожелали остаться неизвестными, также считают, что атаки дронов с Украины на территории России направлены на укрепление морального духа украинских граждан и военных на фоне "медленного" контрнаступления. Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь–июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС России. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230825/konflikt-1892314749.html

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в мире, россия, сша, украина, нато, вооруженные силы украины