https://ria.ru/20230826/ataka-1892399599.html

В Минобороны рассказали о попытке атаки Белгородской области беспилотником

В Минобороны рассказали о попытке атаки Белгородской области беспилотником - РИА Новости, 26.08.2023

В Минобороны рассказали о попытке атаки Белгородской области беспилотником

Российская ПВО сбила над Белгородской областью украинский БПЛА, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T14:57

2023-08-26T14:57

2023-08-26T15:01

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

россия

безопасность

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российская ПВО сбила над Белгородской областью украинский БПЛА, сообщили в Минобороны России."26 августа около 14.15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230826/pvo-1892396698.html

белгородская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

белгородская область, происшествия, россия, безопасность