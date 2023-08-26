https://ria.ru/20230826/ataka-1892399599.html
В Минобороны рассказали о попытке атаки Белгородской области беспилотником
В Минобороны рассказали о попытке атаки Белгородской области беспилотником - РИА Новости, 26.08.2023
В Минобороны рассказали о попытке атаки Белгородской области беспилотником
Российская ПВО сбила над Белгородской областью украинский БПЛА, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T14:57
2023-08-26T14:57
2023-08-26T15:01
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
россия
безопасность
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российская ПВО сбила над Белгородской областью украинский БПЛА, сообщили в Минобороны России."26 августа около 14.15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230826/pvo-1892396698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Россия, Безопасность
В Минобороны рассказали о попытке атаки Белгородской области беспилотником
Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области