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Балицкий рассказал о планах по восстановлению запорожских аэропортов - РИА Новости, 26.08.2023
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09:24 26.08.2023 (обновлено: 11:08 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/aeroporty-1892353790.html
Балицкий рассказал о планах по восстановлению запорожских аэропортов
Балицкий рассказал о планах по восстановлению запорожских аэропортов - РИА Новости, 26.08.2023
Балицкий рассказал о планах по восстановлению запорожских аэропортов
Власти Запорожской области планируют восстанавливать существующие в регионе аэропорты после прекращения боевых действий, они смогут принимать любые типы... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T09:24
2023-08-26T11:08
запорожская область
евгений балицкий
россия
общество
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Власти Запорожской области планируют восстанавливать существующие в регионе аэропорты после прекращения боевых действий, они смогут принимать любые типы самолетов, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. "У нас есть в Мелитополе аэродром - позывной "Сосновый", я служил там, и отец там служил, поэтому его приведем в порядок, просто пока он простреливается английскими, французскими ракетами, соответственно, мы не можем его развивать, но как только мы сможем его обезопасить, отодвинув противника или выбив у них последние зубы - у них не будет этих ракет, тогда мы сможем развивать в Бердянске аэродром, там есть аэропорт, и мелитопольский", - рассказал Балицкий. Он подчеркнул, что восстановление и развитие аэродромов обязательно для связи с "большой Родиной", а сейчас путь из Запорожской области в Москву занимает "слишком много времени" "Поэтому аэродромы нужны нам будут, и мы будем их развивать. Опять же, только когда будет спокойствие в воздушном пространстве", - заверил Балицкий. По его словам, эти аэродромы смогут принимать любые типы судов.Читайте полный текст интервью Евгения Балицкого &gt;&gt;
https://ria.ru/20230825/melitopol-1892178152.html
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запорожская область, евгений балицкий, россия, общество
Запорожская область, Евгений Балицкий, Россия, Общество
Балицкий рассказал о планах по восстановлению запорожских аэропортов

Балицкий: аэропорты в Мелитополе и Бердянске смогут принимать любые самолеты

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ на Приморской площади в Бердянске
Военнослужащий РФ на Приморской площади в Бердянске - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий РФ на Приморской площади в Бердянске. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Власти Запорожской области планируют восстанавливать существующие в регионе аэропорты после прекращения боевых действий, они смогут принимать любые типы самолетов, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
«
"У нас есть в Мелитополе аэродром - позывной "Сосновый", я служил там, и отец там служил, поэтому его приведем в порядок, просто пока он простреливается английскими, французскими ракетами, соответственно, мы не можем его развивать, но как только мы сможем его обезопасить, отодвинув противника или выбив у них последние зубы - у них не будет этих ракет, тогда мы сможем развивать в Бердянске аэродром, там есть аэропорт, и мелитопольский", - рассказал Балицкий.
Он подчеркнул, что восстановление и развитие аэродромов обязательно для связи с "большой Родиной", а сейчас путь из Запорожской области в Москву занимает "слишком много времени"
«
"Поэтому аэродромы нужны нам будут, и мы будем их развивать. Опять же, только когда будет спокойствие в воздушном пространстве", - заверил Балицкий.
По его словам, эти аэродромы смогут принимать любые типы судов.
Читайте полный текст интервью Евгения Балицкого >>
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