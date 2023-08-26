https://ria.ru/20230826/aeroporty-1892353790.html

Балицкий рассказал о планах по восстановлению запорожских аэропортов

Балицкий рассказал о планах по восстановлению запорожских аэропортов - РИА Новости, 26.08.2023

Балицкий рассказал о планах по восстановлению запорожских аэропортов

Власти Запорожской области планируют восстанавливать существующие в регионе аэропорты после прекращения боевых действий, они смогут принимать любые типы... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T09:24

2023-08-26T09:24

2023-08-26T11:08

запорожская область

евгений балицкий

россия

общество

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Власти Запорожской области планируют восстанавливать существующие в регионе аэропорты после прекращения боевых действий, они смогут принимать любые типы самолетов, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. "У нас есть в Мелитополе аэродром - позывной "Сосновый", я служил там, и отец там служил, поэтому его приведем в порядок, просто пока он простреливается английскими, французскими ракетами, соответственно, мы не можем его развивать, но как только мы сможем его обезопасить, отодвинув противника или выбив у них последние зубы - у них не будет этих ракет, тогда мы сможем развивать в Бердянске аэродром, там есть аэропорт, и мелитопольский", - рассказал Балицкий. Он подчеркнул, что восстановление и развитие аэродромов обязательно для связи с "большой Родиной", а сейчас путь из Запорожской области в Москву занимает "слишком много времени" "Поэтому аэродромы нужны нам будут, и мы будем их развивать. Опять же, только когда будет спокойствие в воздушном пространстве", - заверил Балицкий. По его словам, эти аэродромы смогут принимать любые типы судов.Читайте полный текст интервью Евгения Балицкого >>

https://ria.ru/20230825/melitopol-1892178152.html

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Ольга Фомченкова

запорожская область, евгений балицкий, россия, общество