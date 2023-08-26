Балицкий рассказал о планах по восстановлению запорожских аэропортов
Балицкий: аэропорты в Мелитополе и Бердянске смогут принимать любые самолеты
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ на Приморской площади в Бердянске
Военнослужащий РФ на Приморской площади в Бердянске. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Власти Запорожской области планируют восстанавливать существующие в регионе аэропорты после прекращения боевых действий, они смогут принимать любые типы самолетов, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
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"У нас есть в Мелитополе аэродром - позывной "Сосновый", я служил там, и отец там служил, поэтому его приведем в порядок, просто пока он простреливается английскими, французскими ракетами, соответственно, мы не можем его развивать, но как только мы сможем его обезопасить, отодвинув противника или выбив у них последние зубы - у них не будет этих ракет, тогда мы сможем развивать в Бердянске аэродром, там есть аэропорт, и мелитопольский", - рассказал Балицкий.
Он подчеркнул, что восстановление и развитие аэродромов обязательно для связи с "большой Родиной", а сейчас путь из Запорожской области в Москву занимает "слишком много времени"
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"Поэтому аэродромы нужны нам будут, и мы будем их развивать. Опять же, только когда будет спокойствие в воздушном пространстве", - заверил Балицкий.
По его словам, эти аэродромы смогут принимать любые типы судов.