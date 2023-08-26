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Московские аэропорты работают штатно после ограничений полетов - РИА Новости, 26.08.2023
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08:04 26.08.2023 (обновлено: 08:15 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/aeroporty-1892348944.html
Московские аэропорты работают штатно после ограничений полетов
Московские аэропорты работают штатно после ограничений полетов - РИА Новости, 26.08.2023
Московские аэропорты работают штатно после ограничений полетов
Московские аэропорты Домодедово и Внуково ночью в субботу ограничивали полеты примерно на час, в настоящее время работают в штатном режиме, сообщили в... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T08:04
2023-08-26T08:15
москва
московская область (подмосковье)
домодедово (аэропорт)
внуково (аэропорт)
общество
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Московские аэропорты Домодедово и Внуково ночью в субботу ограничивали полеты примерно на час, в настоящее время работают в штатном режиме, сообщили в авиагаванях. Около 3.00 ночи была пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам в Москве и Подмосковье, сообщили в Минобороны России. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ночью силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. "По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 02.22 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани . С 03.30 часов ограничения на полёты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", - сообщили во Внуково. "В целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов московский аэропорт Домодедово временно ограничил прилет и вылет воздушных судов с 02.25 до 03.32. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме", - сообщили РИА Новости в Домодедово.
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москва, московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт), внуково (аэропорт), общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Домодедово (аэропорт), Внуково (аэропорт), Общество
Московские аэропорты работают штатно после ограничений полетов

Аэропорты Домодедово и Внуково работают штатно после ночного ограничения полетов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры в аэропорту . Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Московские аэропорты Домодедово и Внуково ночью в субботу ограничивали полеты примерно на час, в настоящее время работают в штатном режиме, сообщили в авиагаванях.
Около 3.00 ночи была пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам в Москве и Подмосковье, сообщили в Минобороны России. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ночью силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
«
"По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 02.22 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани . С 03.30 часов ограничения на полёты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", - сообщили во Внуково.
"В целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов московский аэропорт Домодедово временно ограничил прилет и вылет воздушных судов с 02.25 до 03.32. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме", - сообщили РИА Новости в Домодедово.
Сегмент пассажирского терминала московского аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
В московских аэропортах задержали по меньшей мере 24 рейса
03:28
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Домодедово (аэропорт)Внуково (аэропорт)Общество
 
 
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