https://ria.ru/20230826/aeroporty-1892348944.html

Московские аэропорты работают штатно после ограничений полетов

Московские аэропорты работают штатно после ограничений полетов - РИА Новости, 26.08.2023

Московские аэропорты работают штатно после ограничений полетов

Московские аэропорты Домодедово и Внуково ночью в субботу ограничивали полеты примерно на час, в настоящее время работают в штатном режиме, сообщили в... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T08:04

2023-08-26T08:04

2023-08-26T08:15

москва

московская область (подмосковье)

домодедово (аэропорт)

внуково (аэропорт)

общество

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Московские аэропорты Домодедово и Внуково ночью в субботу ограничивали полеты примерно на час, в настоящее время работают в штатном режиме, сообщили в авиагаванях. Около 3.00 ночи была пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам в Москве и Подмосковье, сообщили в Минобороны России. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ночью силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. "По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 02.22 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани . С 03.30 часов ограничения на полёты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", - сообщили во Внуково. "В целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов московский аэропорт Домодедово временно ограничил прилет и вылет воздушных судов с 02.25 до 03.32. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме", - сообщили РИА Новости в Домодедово.

https://ria.ru/20230826/zaderzhki-1892341525.html

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Ольга Фомченкова

москва, московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт), внуково (аэропорт), общество