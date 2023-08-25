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"Будут в Киеве". Зеленскому доложили о трагедии на фронте
"Будут в Киеве". Зеленскому доложили о трагедии на фронте - РИА Новости, 25.08.2023
"Будут в Киеве". Зеленскому доложили о трагедии на фронте
Нежелание Владимира Зеленского признавать поражение обернется полным разгромом ВСУ, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Redacted. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T15:14
2023-08-25T15:14
2023-08-25T17:12
специальная военная операция на украине
в мире
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владимир зеленский
скотт риттер
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Нежелание Владимира Зеленского признавать поражение обернется полным разгромом ВСУ, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Redacted."Зеленский и дальше хочет делать вид, что выигрывает, но то, что мы видим на фронте, говорит об обратном. <…> Украинцы продолжат "побеждать", даже когда российские танки будут уже в Киеве", — пояснил он.По словам военного, потери ВСУ растут с каждым днем и главе киевского режима об этом докладывают."Сейчас мы понимаем, что Украина врала о своих потерях с самого начала. <…> Аналогичная ситуация и с поставляемой техникой. Есть много видео, на которых запечатлены моменты ее уничтожения российской армией", — отметил Риттер.Зеленский пребывает в отчаянии и пытается перебросить новые плохо подготовленные подразделения на передовую, что только ускорит неминуемое поражение украинских войск, резюмировал экс-разведчик.Киевский режим 4 июня начал контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".В середине августа Минобороны России сообщило о продолжающемся наступлении на Купянском направлении. Как уточнили в ведомстве, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта. Так, в начале месяца российские военные освободили село Новоселовское и еще пять населенных пунктов в регионе.
https://ria.ru/20230825/kontrnastup-1892055083.html
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"Будут в Киеве". Зеленскому доложили о трагедии на фронте
Экс-разведчик Риттер: отказ Киева признать поражение приведет к разгрому ВСУ