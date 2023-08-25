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Рекордные 355 тысяч заявлений подано в педагогические вузы - РИА Новости, 25.08.2023
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Год педагога и наставника
 
09:58 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/zayavlenie-1892147164.html
Рекордные 355 тысяч заявлений подано в педагогические вузы
Рекордные 355 тысяч заявлений подано в педагогические вузы - РИА Новости, 25.08.2023
Рекордные 355 тысяч заявлений подано в педагогические вузы
Рекордные 355 тысяч заявлений в этом году подано в педагогические вузы России на педагогические специальности, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T09:58
2023-08-25T09:58
год педагога и наставника
общество
сергей кравцов
сн_образование
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НОВОСИБИРСК, 25 авг – РИА Новости. Рекордные 355 тысяч заявлений в этом году подано в педагогические вузы России на педагогические специальности, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в видеообращении к Съезду работников образования Новосибирской области. "Растет престиж и интерес к педагогике среди молодежи. В эту приемную кампанию подано рекордные 355 тысяч заявлений в педагогические вузы на педагогические специальности. Уверен, ребята придут в школы и будут продолжать традиции отечественной системы образования", - сказал он. Съезд работников образования Новосибирской области проводится в Новосибирске в рамках форума "Технопром-2023".
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общество, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов, СН_Образование, Социальный навигатор

Рекордные 355 тысяч заявлений подано в педагогические вузы

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкАбитуриент заполняет документы в Московском государственном лингвистическом университете
Абитуриент заполняет документы в Московском государственном лингвистическом университете - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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НОВОСИБИРСК, 25 авг – РИА Новости. Рекордные 355 тысяч заявлений в этом году подано в педагогические вузы России на педагогические специальности, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в видеообращении к Съезду работников образования Новосибирской области.
"Растет престиж и интерес к педагогике среди молодежи. В эту приемную кампанию подано рекордные 355 тысяч заявлений в педагогические вузы на педагогические специальности. Уверен, ребята придут в школы и будут продолжать традиции отечественной системы образования", - сказал он.
Съезд работников образования Новосибирской области проводится в Новосибирске в рамках форума "Технопром-2023".
 
Год педагога и наставникаОбществоСергей КравцовСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
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