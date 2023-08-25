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Зампостпреда России при ООН: Запад ворует ресурсы под предлогом помощи
Зампостпреда России при ООН: Запад ворует ресурсы под предлогом помощи - РИА Новости, 25.08.2023
Зампостпреда России при ООН: Запад ворует ресурсы под предлогом помощи
Контртеррористические операции Запада в других странах неэффективны и служат ширмой для присвоения чужих природных ресурсов, заявила в пятницу заместитель... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T22:46
2023-08-25T22:46
2023-08-25T22:50
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ООН, 25 авг - РИА Новости. Контртеррористические операции Запада в других странах неэффективны и служат ширмой для присвоения чужих природных ресурсов, заявила в пятницу заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая. "Обращает на себя внимание неэффективность, если не сказать провальность, этих так называемых контртеррористических операций в обуздании террористической угрозы. Данное обстоятельство недвусмысленно указывает на то, что реальные задачи иностранного военного присутствия лежат в совсем иной плоскости. Под ширмой контртерроризма полным ходом идет присвоение чужих природных ресурсов", - заявила зампостпреда РФ при ООН, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации. Как отметила дипломат, для реализации своих геополитических амбиций, подогрева тлеющих конфликтов и создания видимости якобы народного сопротивления "недемократическим режимам" Запад "использует все средства, не брезгуя подпиткой террористов". "Россия продолжит выстраивать сотрудничество по вопросам контртерроризма со всеми, кто готов к конструктивному практическому взаимодействию, нацеленному на общую цель по искоренению терроризма во всех его формах и проявлениях, без скрытых повесток и двойных стандартов", - указала Заболоцкая.
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в мире, россия, оон
Зампостпреда России при ООН: Запад ворует ресурсы под предлогом помощи
Заболоцкая: Запад присваивает чужие ресурсы под предлогом борьбы с терроризмом
ООН, 25 авг - РИА Новости. Контртеррористические операции Запада в других странах неэффективны и служат ширмой для присвоения чужих природных ресурсов, заявила в пятницу заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая.
"Обращает на себя внимание неэффективность, если не сказать провальность, этих так называемых контртеррористических операций в обуздании террористической угрозы. Данное обстоятельство недвусмысленно указывает на то, что реальные задачи иностранного военного присутствия лежат в совсем иной плоскости. Под ширмой контртерроризма полным ходом идет присвоение чужих природных ресурсов", - заявила зампостпреда РФ при ООН, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
Как отметила дипломат, для реализации своих геополитических амбиций, подогрева тлеющих конфликтов и создания видимости якобы народного сопротивления "недемократическим режимам" Запад "использует все средства, не брезгуя подпиткой террористов".
"Россия продолжит выстраивать сотрудничество по вопросам контртерроризма со всеми, кто готов к конструктивному практическому взаимодействию, нацеленному на общую цель по искоренению терроризма во всех его формах и проявлениях, без скрытых повесток и двойных стандартов", - указала Заболоцкая.
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