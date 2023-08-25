https://ria.ru/20230825/zapad-1892117621.html

Китайский эксперт заявил об отсутствии козырей у Запада для помощи Украине

Китайский эксперт заявил об отсутствии козырей у Запада для помощи Украине - РИА Новости, 25.08.2023

Китайский эксперт заявил об отсутствии козырей у Запада для помощи Украине

Финансовая и военная помощь стран Запада Украине достигла критической отметки, у них осталось не так много карт, которые они могут использовать, заявил РИА... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T03:10

2023-08-25T03:10

2023-08-25T03:17

вооруженные силы украины

f-16

украина

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ПЕКИН, 25 авг – РИА Новости. Финансовая и военная помощь стран Запада Украине достигла критической отметки, у них осталось не так много карт, которые они могут использовать, заявил РИА Новости младший научный сотрудник центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн. "Конфликт на Украине вступил в стадию стратегического равновесия, и ни одна из сторон не может добиться прорыва линии фронта, хотя некоторое время назад о контрнаступлении Украины громко кричали, на самом деле оно принесло весьма ограниченные результаты, им не удалось даже прорвать российские укрепленные линии обороны и минные поля", - заявил Цуй Хэн. По его словам, "в ситуации, когда Украина не может добиться прорыва на передовой, украинские военные могут совершать более масштабные атаки по гражданским объектам России, в том числе в стратегическом тылу РФ". "Это делается для того, чтобы большинство россиян, желающих держаться подальше от поля боя, ощутили угрозу войны. Украинская сторона надеется, что через некоторое время подобные личные переживания россиян перерастут в недовольство властями. Таким образом, заставляя россиян, находящихся вдали от фронта, чувствовать угрозу с его стороны, они также хотят заставить людей ощутить ущерб от войны в своей бытовой жизни", - указал аналитик. Он отметил, что, например, в последние дни в Москве закрывали аэропорты и финансовый центр. "Так они (ВСУ - ред.) хотят сломать стратегию правительства РФ по изолированию большинства простых людей от войны, цель этих действий Украины — нанести ущерб политике президента Путина по поддержанию политической стабильности в России и планированию президентских выборов 2024 года, а также на ослабление авторитета Путина", - подчеркнул эксперт. Вместе с тем он отметил, что "помощь США и других стран Запада Украине достигла критической величины, а это означает, что в их арсенале осталось фактически не так много инструментов, которые еще можно использовать". "Например, что касается военной помощи, кроме F-16, уже не придумать ничего другого, чем можно было бы помочь, потому что по вооружениям, за исключением F-16, тяжёлые танки уже поставлены, а предоставление стратегического оружия невозможно, как и отправка личного состава для участия в боевых действиях", - указал он. Аналитик добавил, что "сейчас на поле боя есть наемники, и они воюют уже давно, однако эффект тоже не очень хороший, а если на фронт отправить регулярную армию, это поле боя выйдет из-под контроля". "Что касается предоставления финансовой помощи Украине, то и в США, и в Европе по этому поводу есть серьезные возражения, на самом деле, будь то военный или финансовый аспект, у Европы и США не так много карт, которые они могут использовать для оказания помощи Украине. В будущем США и Западу, возможно, придется дать Украине новую иллюзию и обеспечить перспективы ее восстановления, это успокоит настроения украинцев и упрочнит поддержку Зеленского", - подытожил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230824/taktika-1891875525.html

https://ria.ru/20230820/izderzhki-1891136843.html

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вооруженные силы украины, f-16, украина, сша, россия