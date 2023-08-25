ВТБ обеспечил прием банковских карт на турникетах и валидаторах МЦД-3
Отделение банка "ВТБ"
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. ВТБ обеспечил процесс оплаты банковскими картами на третьей линии Московских центральных диаметров, сообщает пресс-служба банка.
Движение по МЦД-3 запустили 17 августа. Третья линия – это наземное метро, которое объединяет формат пригородных поездов и столичного метрополитена. На МЦД-3 пассажиры смогут оплачивать проезд банковскими картами по тарифам городского транспорта, а также по тарифам сервиса "МультиТранспорт". При совершении комплексных поездок пересадки на метро и МЦК на пересадочных станциях – бесплатные в течение 90 минут с первой валидации, говорится в сообщении.
"Московские центральные диаметры разгружают автомобильные дороги и ежедневно дают возможность большому количеству пассажиров быстро и с комфортом добраться из пригорода в центр города и ездить по Москве, а благодаря новой линии МЦД-3 обеспечена возможность бесшовного проезда между Ленинградским и Казанским направлениями. Банк ВТБ традиционно вносит вклад в развитие платежной инфраструктуры в столичном транспорте, выступая партнером этого мегапроекта. На этапе запуска пассажирам доступна оплата поездок банковскими картами в зонах "Центральная" и "Пригород", — цитирует пресс-служба начальника управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов – старшего вице-президента банка ВТБ Вадима Изотова.