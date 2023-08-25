https://ria.ru/20230825/vtb-1892213955.html

ВТБ обеспечил прием банковских карт на турникетах и валидаторах МЦД-3

ВТБ обеспечил прием банковских карт на турникетах и валидаторах МЦД-3 - РИА Новости, 25.08.2023

ВТБ обеспечил прием банковских карт на турникетах и валидаторах МЦД-3

ВТБ обеспечил процесс оплаты банковскими картами на третьей линии Московских центральных диаметров, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T14:27

2023-08-25T14:27

2023-08-25T14:27

москва

втб

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. ВТБ обеспечил процесс оплаты банковскими картами на третьей линии Московских центральных диаметров, сообщает пресс-служба банка. Движение по МЦД-3 запустили 17 августа. Третья линия – это наземное метро, которое объединяет формат пригородных поездов и столичного метрополитена. На МЦД-3 пассажиры смогут оплачивать проезд банковскими картами по тарифам городского транспорта, а также по тарифам сервиса "МультиТранспорт". При совершении комплексных поездок пересадки на метро и МЦК на пересадочных станциях – бесплатные в течение 90 минут с первой валидации, говорится в сообщении. "Московские центральные диаметры разгружают автомобильные дороги и ежедневно дают возможность большому количеству пассажиров быстро и с комфортом добраться из пригорода в центр города и ездить по Москве, а благодаря новой линии МЦД-3 обеспечена возможность бесшовного проезда между Ленинградским и Казанским направлениями. Банк ВТБ традиционно вносит вклад в развитие платежной инфраструктуры в столичном транспорте, выступая партнером этого мегапроекта. На этапе запуска пассажирам доступна оплата поездок банковскими картами в зонах "Центральная" и "Пригород", — цитирует пресс-служба начальника управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов – старшего вице-президента банка ВТБ Вадима Изотова.

https://ria.ru/20230824/vtb-1891968741.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, втб, московское центральное кольцо (мцк)