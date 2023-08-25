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ВТБ обеспечил прием банковских карт на турникетах и валидаторах МЦД-3 - РИА Новости, 25.08.2023
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14:27 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/vtb-1892213955.html
ВТБ обеспечил прием банковских карт на турникетах и валидаторах МЦД-3
ВТБ обеспечил прием банковских карт на турникетах и валидаторах МЦД-3 - РИА Новости, 25.08.2023
ВТБ обеспечил прием банковских карт на турникетах и валидаторах МЦД-3
ВТБ обеспечил процесс оплаты банковскими картами на третьей линии Московских центральных диаметров, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T14:27
2023-08-25T14:27
москва
втб
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. ВТБ обеспечил процесс оплаты банковскими картами на третьей линии Московских центральных диаметров, сообщает пресс-служба банка. Движение по МЦД-3 запустили 17 августа. Третья линия – это наземное метро, которое объединяет формат пригородных поездов и столичного метрополитена. На МЦД-3 пассажиры смогут оплачивать проезд банковскими картами по тарифам городского транспорта, а также по тарифам сервиса "МультиТранспорт". При совершении комплексных поездок пересадки на метро и МЦК на пересадочных станциях – бесплатные в течение 90 минут с первой валидации, говорится в сообщении. "Московские центральные диаметры разгружают автомобильные дороги и ежедневно дают возможность большому количеству пассажиров быстро и с комфортом добраться из пригорода в центр города и ездить по Москве, а благодаря новой линии МЦД-3 обеспечена возможность бесшовного проезда между Ленинградским и Казанским направлениями. Банк ВТБ традиционно вносит вклад в развитие платежной инфраструктуры в столичном транспорте, выступая партнером этого мегапроекта. На этапе запуска пассажирам доступна оплата поездок банковскими картами в зонах "Центральная" и "Пригород", — цитирует пресс-служба начальника управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов – старшего вице-президента банка ВТБ Вадима Изотова.
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москва, втб, московское центральное кольцо (мцк)
Москва, ВТБ, Московское центральное кольцо (МЦК)

ВТБ обеспечил прием банковских карт на турникетах и валидаторах МЦД-3

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отделение банка "ВТБ"
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. ВТБ обеспечил процесс оплаты банковскими картами на третьей линии Московских центральных диаметров, сообщает пресс-служба банка.
Движение по МЦД-3 запустили 17 августа. Третья линия – это наземное метро, которое объединяет формат пригородных поездов и столичного метрополитена. На МЦД-3 пассажиры смогут оплачивать проезд банковскими картами по тарифам городского транспорта, а также по тарифам сервиса "МультиТранспорт". При совершении комплексных поездок пересадки на метро и МЦК на пересадочных станциях – бесплатные в течение 90 минут с первой валидации, говорится в сообщении.
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"Московские центральные диаметры разгружают автомобильные дороги и ежедневно дают возможность большому количеству пассажиров быстро и с комфортом добраться из пригорода в центр города и ездить по Москве, а благодаря новой линии МЦД-3 обеспечена возможность бесшовного проезда между Ленинградским и Казанским направлениями. Банк ВТБ традиционно вносит вклад в развитие платежной инфраструктуры в столичном транспорте, выступая партнером этого мегапроекта. На этапе запуска пассажирам доступна оплата поездок банковскими картами в зонах "Центральная" и "Пригород", — цитирует пресс-служба начальника управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов – старшего вице-президента банка ВТБ Вадима Изотова.
 
МоскваВТБМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
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