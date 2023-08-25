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Совет нацбезопасноти Украины не исключил дополнительного призыва в ряды ВСУ - РИА Новости, 25.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:23 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/vsu-1892331964.html
Совет нацбезопасноти Украины не исключил дополнительного призыва в ряды ВСУ
Совет нацбезопасноти Украины не исключил дополнительного призыва в ряды ВСУ - РИА Новости, 25.08.2023
Совет нацбезопасноти Украины не исключил дополнительного призыва в ряды ВСУ
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что изменений в мобилизации не планируется, однако не исключил, что... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T23:23
2023-08-25T23:23
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
украина
алексей данилов
владимир зеленский
энтони блинкен
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что изменений в мобилизации не планируется, однако не исключил, что дополнительный призыв в ряды украинской армии может быть объявлен. "Изменений в мобилизации не следует ожидать. Наша мобилизация началась 24 февраля 2022 года... У нас ни одного дня мобилизация не прекращалась... мы спокойно это делаем. Уже отработан не первый этап мобилизации, шумиху не надо поднимать, потому что все идет по плану", - приводит слова Данилова сайт "Украинское радио". Он предположил, что дополнительный призыв может быть. "Да, военные обращаются, и будет, скорее всего, дополнительный призыв, но это не значит, что это будет выходить за пределы, которые мы утвердили еще 24 февраля прошлого года", пояснил он. Данилов подчеркнул, что мобилизация идет по установленному плану, не превышая его. Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве заявил, что военное командование Украины хочет мобилизовать больше людей. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230825/tela-1892325550.html
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в мире, россия, киев, украина, алексей данилов, владимир зеленский, энтони блинкен, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Украина, Алексей Данилов, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Совет нацбезопасноти Украины не исключил дополнительного призыва в ряды ВСУ

Секретарь СНБО Украины Данилов не исключил дополнительного призыва в ряды ВСУ

© AP Photo / LIBKOSУкраинский солдат в окопе
Украинский солдат в окопе - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинский солдат в окопе . Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что изменений в мобилизации не планируется, однако не исключил, что дополнительный призыв в ряды украинской армии может быть объявлен.
"Изменений в мобилизации не следует ожидать. Наша мобилизация началась 24 февраля 2022 года... У нас ни одного дня мобилизация не прекращалась... мы спокойно это делаем. Уже отработан не первый этап мобилизации, шумиху не надо поднимать, потому что все идет по плану", - приводит слова Данилова сайт "Украинское радио".
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Он предположил, что дополнительный призыв может быть. "Да, военные обращаются, и будет, скорее всего, дополнительный призыв, но это не значит, что это будет выходить за пределы, которые мы утвердили еще 24 февраля прошлого года", пояснил он. Данилов подчеркнул, что мобилизация идет по установленному плану, не превышая его.
Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве заявил, что военное командование Украины хочет мобилизовать больше людей.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевУкраинаАлексей ДаниловВладимир ЗеленскийЭнтони БлинкенВооруженные силы УкраиныСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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