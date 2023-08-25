https://ria.ru/20230825/vsu-1892331964.html

Совет нацбезопасноти Украины не исключил дополнительного призыва в ряды ВСУ

Совет нацбезопасноти Украины не исключил дополнительного призыва в ряды ВСУ - РИА Новости, 25.08.2023

Совет нацбезопасноти Украины не исключил дополнительного призыва в ряды ВСУ

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что изменений в мобилизации не планируется, однако не исключил, что... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T23:23

2023-08-25T23:23

2023-08-25T23:23

специальная военная операция на украине

в мире

россия

киев

украина

алексей данилов

владимир зеленский

энтони блинкен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889432718_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4fc9dabf6b05bb0265a770403a7959b0.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что изменений в мобилизации не планируется, однако не исключил, что дополнительный призыв в ряды украинской армии может быть объявлен. "Изменений в мобилизации не следует ожидать. Наша мобилизация началась 24 февраля 2022 года... У нас ни одного дня мобилизация не прекращалась... мы спокойно это делаем. Уже отработан не первый этап мобилизации, шумиху не надо поднимать, потому что все идет по плану", - приводит слова Данилова сайт "Украинское радио". Он предположил, что дополнительный призыв может быть. "Да, военные обращаются, и будет, скорее всего, дополнительный призыв, но это не значит, что это будет выходить за пределы, которые мы утвердили еще 24 февраля прошлого года", пояснил он. Данилов подчеркнул, что мобилизация идет по установленному плану, не превышая его. Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве заявил, что военное командование Украины хочет мобилизовать больше людей. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230825/tela-1892325550.html

https://ria.ru/20230825/vsu-1892318279.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киев, украина, алексей данилов, владимир зеленский, энтони блинкен, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины