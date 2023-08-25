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"Отчаянный шаг". Экс-агент MI6 раскрыл, что ВСУ подготовили на передовой
"Отчаянный шаг". Экс-агент MI6 раскрыл, что ВСУ подготовили на передовой - РИА Новости, 25.08.2023
"Отчаянный шаг". Экс-агент MI6 раскрыл, что ВСУ подготовили на передовой
ВСУ безуспешно пытаются прорвать российскую линию оборону, чтобы оправдаться в глазах союзников, заявил бывший агент MI6 Аластер Крук в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T20:57
2023-08-25T20:57
2023-08-25T20:57
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
британская разведывательная служба mi6
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. ВСУ безуспешно пытаются прорвать российскую линию оборону, чтобы оправдаться в глазах союзников, заявил бывший агент MI6 Аластер Крук в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Они пошли на отчаянный шаг, чтобы попытаться добиться хоть чего-нибудь на фронте, но они проигрывают, они не смогли ничего достичь", — отметил он.По словам спикера, Соединенные Штаты и его союзники уже не смогут передать новые военные грузы в таком же объеме. Для ВСУ это был последний шанс совершить прорыв, пояснил он.Кроме того, Крук добавил, что западные страны недовольны происходящем на украинском театре военных действий. Несмотря на всех поставки натовской техники, украинские войска оказались не способны добиться успехов в ходе контрнаступления, резюмировал он.Киевский режим 4 июня начал контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".В середине августа Минобороны России сообщило о продолжающемся наступлении на Купянском направлении. Как уточнили в ведомстве, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта. Так, в начале месяца российские военные освободили село Новоселовское и еще пять населенных пунктов в регионе.
https://ria.ru/20230825/vsu-1892296187.html
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https://ria.ru/20230825/kharkov-1892308861.html
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в мире, россия, владимир путин, британская разведывательная служба mi6, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, Британская разведывательная служба MI6, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Отчаянный шаг". Экс-агент MI6 раскрыл, что ВСУ подготовили на передовой
Экс-агент MI6 Крук: ВСУ в отчаянии из-за неспособности спасти контрнаступление