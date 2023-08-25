https://ria.ru/20230825/vsu-1892296187.html

"В нескольких километрах". В США пришли в ужас из-за операции ВСУ на фронте

"В нескольких километрах". В США пришли в ужас из-за операции ВСУ на фронте - РИА Новости, 25.08.2023

"В нескольких километрах". В США пришли в ужас из-за операции ВСУ на фронте

Контрнаступление ВСУ потерпело крах из-за изначально ошибочной тактики украинского руководства, написал бывший офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T18:26

2023-08-25T18:26

2023-08-25T19:02

специальная военная операция на украине

в мире

киев

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889566019_0:80:3068:1806_1920x0_80_0_0_22eb1154ce2f22a4ba0ac7183da87d86.jpg

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ потерпело крах из-за изначально ошибочной тактики украинского руководства, написал бывший офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive."Украинские военные неправильно распределили свои силы в контрнаступлении, и это стало одной из причин того, что Киеву не удается прорваться", — отметил военный.По словам офицера, украинским войскам также пришлось преодолевать серьезные препятствия, в том числе сотни тысяч противотанковых и противопехотных мин перед российской линией обороны. В сочетании с отсутствием необходимой техники и некоторыми тактическими ошибками ВСУ оказались в затруднительном положении, заметил автор."Многие аналитики признают, что украинское контрнаступление идет не по плану. <…> Трудно представить, что Киев изначально хотел застрять в нескольких километрах перед исходными позициями через три месяца после начала контрнаступления", — резюмировал Атламазоглу.Киев с 4 июня начал контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".В середине августа Минобороны России сообщило о продолжающемся наступлении на Купянском направлении. Как уточнили в ведомстве, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта. Так, в начале месяца российские военные освободили село Новоселовское и еще пять населенных пунктов в регионе.

https://ria.ru/20230825/zelenskiy-1892230429.html

https://ria.ru/20230823/rezerv-1891640045.html

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, нато