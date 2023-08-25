"В нескольких километрах". В США пришли в ужас из-за операции ВСУ на фронте
19fortyfive: контрнаступление ВСУ провалилось из-за ошибочной тактики Киева
© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты внутри самоходной гаубицы М109 на передовой в Запорожской области
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты внутри самоходной гаубицы М109 на передовой в Запорожской области. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ потерпело крах из-за изначально ошибочной тактики украинского руководства, написал бывший офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive.
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"Украинские военные неправильно распределили свои силы в контрнаступлении, и это стало одной из причин того, что Киеву не удается прорваться", — отметил военный.
По словам офицера, украинским войскам также пришлось преодолевать серьезные препятствия, в том числе сотни тысяч противотанковых и противопехотных мин перед российской линией обороны. В сочетании с отсутствием необходимой техники и некоторыми тактическими ошибками ВСУ оказались в затруднительном положении, заметил автор.
"Многие аналитики признают, что украинское контрнаступление идет не по плану. <…> Трудно представить, что Киев изначально хотел застрять в нескольких километрах перед исходными позициями через три месяца после начала контрнаступления", — резюмировал Атламазоглу.
Киев с 4 июня начал контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
В середине августа Минобороны России сообщило о продолжающемся наступлении на Купянском направлении. Как уточнили в ведомстве, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта. Так, в начале месяца российские военные освободили село Новоселовское и еще пять населенных пунктов в регионе.