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"В нескольких километрах". В США пришли в ужас из-за операции ВСУ на фронте - РИА Новости, 25.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:26 25.08.2023 (обновлено: 19:02 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/vsu-1892296187.html
"В нескольких километрах". В США пришли в ужас из-за операции ВСУ на фронте
"В нескольких километрах". В США пришли в ужас из-за операции ВСУ на фронте - РИА Новости, 25.08.2023
"В нескольких километрах". В США пришли в ужас из-за операции ВСУ на фронте
Контрнаступление ВСУ потерпело крах из-за изначально ошибочной тактики украинского руководства, написал бывший офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T18:26
2023-08-25T19:02
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ потерпело крах из-за изначально ошибочной тактики украинского руководства, написал бывший офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive.&quot;Украинские военные неправильно распределили свои силы в контрнаступлении, и это стало одной из причин того, что Киеву не удается прорваться&quot;, — отметил военный.По словам офицера, украинским войскам также пришлось преодолевать серьезные препятствия, в том числе сотни тысяч противотанковых и противопехотных мин перед российской линией обороны. В сочетании с отсутствием необходимой техники и некоторыми тактическими ошибками ВСУ оказались в затруднительном положении, заметил автор."Многие аналитики признают, что украинское контрнаступление идет не по плану. &lt;…&gt; Трудно представить, что Киев изначально хотел застрять в нескольких километрах перед исходными позициями через три месяца после начала контрнаступления", — резюмировал Атламазоглу.Киев с 4 июня начал контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".В середине августа Минобороны России сообщило о продолжающемся наступлении на Купянском направлении. Как уточнили в ведомстве, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта. Так, в начале месяца российские военные освободили село Новоселовское и еще пять населенных пунктов в регионе.
https://ria.ru/20230825/zelenskiy-1892230429.html
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в мире, киев, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"В нескольких километрах". В США пришли в ужас из-за операции ВСУ на фронте

19fortyfive: контрнаступление ВСУ провалилось из-за ошибочной тактики Киева

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты внутри самоходной гаубицы М109 на передовой в Запорожской области
Украинские солдаты внутри самоходной гаубицы М109 на передовой в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты внутри самоходной гаубицы М109 на передовой в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ потерпело крах из-за изначально ошибочной тактики украинского руководства, написал бывший офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive.
«

"Украинские военные неправильно распределили свои силы в контрнаступлении, и это стало одной из причин того, что Киеву не удается прорваться", — отметил военный.

По словам офицера, украинским войскам также пришлось преодолевать серьезные препятствия, в том числе сотни тысяч противотанковых и противопехотных мин перед российской линией обороны. В сочетании с отсутствием необходимой техники и некоторыми тактическими ошибками ВСУ оказались в затруднительном положении, заметил автор.
"Многие аналитики признают, что украинское контрнаступление идет не по плану. <…> Трудно представить, что Киев изначально хотел застрять в нескольких километрах перед исходными позициями через три месяца после начала контрнаступления", — резюмировал Атламазоглу.
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Киев с 4 июня начал контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
В середине августа Минобороны России сообщило о продолжающемся наступлении на Купянском направлении. Как уточнили в ведомстве, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта. Так, в начале месяца российские военные освободили село Новоселовское и еще пять населенных пунктов в регионе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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