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Офис Зеленского обсудил с главой МИД Турции риски по зерновому коридору - РИА Новости, 25.08.2023
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16:38 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/vstrecha-1892253440.html
Офис Зеленского обсудил с главой МИД Турции риски по зерновому коридору
Офис Зеленского обсудил с главой МИД Турции риски по зерновому коридору - РИА Новости, 25.08.2023
Офис Зеленского обсудил с главой МИД Турции риски по зерновому коридору
Владимир Зеленский вместе с командой своего офиса провел переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, одна из тем встречи касалась рисков по "зерновому... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T16:38
2023-08-25T16:38
турция
россия
владимир зеленский
хакан фидан
денис шмыгаль
оон
зерновая сделка
черное море
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский вместе с командой своего офиса провел переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, одна из тем встречи касалась рисков по "зерновому коридору" в Черном море, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль. В турецком внешнеполитическом ведомстве ранее сообщили о прибытии Фидана в Киев, где запланирована его встреча с Зеленским. "Важная встреча президента Владимира Зеленского и команды с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Обсудили "формулу мира", подготовку к Глобальному саммиту мира, риски, связанные с российской блокировкой Черноморского зернового коридора", - написал Шмыгаль в своем телеграм-канале. Зеленский поблагодарил Турцию за постоянную и "последовательную поддержку Украины". В частности он поблагодарил за гуманитарную помощь и военную поддержку украинских военных на фронте. "Хотел бы обсудить... риски относительно блокировки Черного моря Россией и наш зерновой коридор, дефицит зерна", - сказал Зеленский в видеозаписи, опубликованной в его телеграм-канале. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html
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турция, россия, владимир зеленский, хакан фидан, денис шмыгаль, оон, зерновая сделка, черное море, в мире
Турция, Россия, Владимир Зеленский, Хакан Фидан, Денис Шмыгаль, ООН, Зерновая сделка, Черное море, В мире
Офис Зеленского обсудил с главой МИД Турции риски по зерновому коридору

Шмыгаль: офис Зеленского обсудил с Фиданом риски по зерновому коридору

© AP Photo / Khalil HamraСудно с зерном из Украины на стоянке в Стамбуле
Судно с зерном из Украины на стоянке в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
Судно с зерном из Украины на стоянке в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский вместе с командой своего офиса провел переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, одна из тем встречи касалась рисков по "зерновому коридору" в Черном море, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.
В турецком внешнеполитическом ведомстве ранее сообщили о прибытии Фидана в Киев, где запланирована его встреча с Зеленским.
"Важная встреча президента Владимира Зеленского и команды с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Обсудили "формулу мира", подготовку к Глобальному саммиту мира, риски, связанные с российской блокировкой Черноморского зернового коридора", - написал Шмыгаль в своем телеграм-канале.
Зеленский поблагодарил Турцию за постоянную и "последовательную поддержку Украины". В частности он поблагодарил за гуманитарную помощь и военную поддержку украинских военных на фронте. "Хотел бы обсудить... риски относительно блокировки Черного моря Россией и наш зерновой коридор, дефицит зерна", - сказал Зеленский в видеозаписи, опубликованной в его телеграм-канале.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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ТурцияРоссияВладимир ЗеленскийХакан ФиданДенис ШмыгальООНЗерновая сделкаЧерное мореВ мире
 
 
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