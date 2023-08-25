Офис Зеленского обсудил с главой МИД Турции риски по зерновому коридору
Шмыгаль: офис Зеленского обсудил с Фиданом риски по зерновому коридору
© AP Photo / Khalil HamraСудно с зерном из Украины на стоянке в Стамбуле
© AP Photo / Khalil Hamra
Судно с зерном из Украины на стоянке в Стамбуле. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский вместе с командой своего офиса провел переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, одна из тем встречи касалась рисков по "зерновому коридору" в Черном море, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.
В турецком внешнеполитическом ведомстве ранее сообщили о прибытии Фидана в Киев, где запланирована его встреча с Зеленским.
"Важная встреча президента Владимира Зеленского и команды с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Обсудили "формулу мира", подготовку к Глобальному саммиту мира, риски, связанные с российской блокировкой Черноморского зернового коридора", - написал Шмыгаль в своем телеграм-канале.
Зеленский поблагодарил Турцию за постоянную и "последовательную поддержку Украины". В частности он поблагодарил за гуманитарную помощь и военную поддержку украинских военных на фронте. "Хотел бы обсудить... риски относительно блокировки Черного моря Россией и наш зерновой коридор, дефицит зерна", - сказал Зеленский в видеозаписи, опубликованной в его телеграм-канале.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.