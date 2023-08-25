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Офис Зеленского обсудил с главой МИД Турции риски по зерновому коридору

Офис Зеленского обсудил с главой МИД Турции риски по зерновому коридору - РИА Новости, 25.08.2023

Офис Зеленского обсудил с главой МИД Турции риски по зерновому коридору

Владимир Зеленский вместе с командой своего офиса провел переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, одна из тем встречи касалась рисков по "зерновому... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T16:38

2023-08-25T16:38

2023-08-25T16:38

турция

россия

владимир зеленский

хакан фидан

денис шмыгаль

оон

зерновая сделка

черное море

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский вместе с командой своего офиса провел переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, одна из тем встречи касалась рисков по "зерновому коридору" в Черном море, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль. В турецком внешнеполитическом ведомстве ранее сообщили о прибытии Фидана в Киев, где запланирована его встреча с Зеленским. "Важная встреча президента Владимира Зеленского и команды с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Обсудили "формулу мира", подготовку к Глобальному саммиту мира, риски, связанные с российской блокировкой Черноморского зернового коридора", - написал Шмыгаль в своем телеграм-канале. Зеленский поблагодарил Турцию за постоянную и "последовательную поддержку Украины". В частности он поблагодарил за гуманитарную помощь и военную поддержку украинских военных на фронте. "Хотел бы обсудить... риски относительно блокировки Черного моря Россией и наш зерновой коридор, дефицит зерна", - сказал Зеленский в видеозаписи, опубликованной в его телеграм-канале. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html

турция

россия

черное море

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турция, россия, владимир зеленский, хакан фидан, денис шмыгаль, оон, зерновая сделка, черное море, в мире