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Президент Венгрии встретилась с папой римским в Ватикане

Президент Венгрии встретилась с папой римским в Ватикане - РИА Новости, 25.08.2023

Президент Венгрии встретилась с папой римским в Ватикане

Папа Римский Франциск в пятницу принял на аудиенции в Ватикане президента Венгрии Каталин Новак, сообщила служба печати Святого престола. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T14:40

2023-08-25T14:40

2023-08-25T14:59

в мире

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венгрия

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франциск (хорхе марио бергольо)

каталин новак

пьетро паролин

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ВАТИКАН, 25 авг – РИА Новости. Папа Римский Франциск в пятницу принял на аудиенции в Ватикане президента Венгрии Каталин Новак, сообщила служба печати Святого престола. После аудиенции у папы Франциска Новак провела переговоры с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по международным делам монсеньором Полом Ричардом Галлахером. Участники переговоров обсудили "темы, представляющие общий интерес, такие как семья и христианские ценности" и вспомнили об апостольском визите папы Франциска в Венгрию в апреле. "В продолжении разговора основное внимание было уделено войне на Украине, с особым упором на гуманитарную ситуацию, а также усилиям по прекращению конфликта. Наконец, была затронута тема религиозной свободы и положения христиан, преследуемых в мире", - говорится в сообщении Ватикана.

https://ria.ru/20230811/vatikan-1889458666.html

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Екатерина Зайцева

в мире, ватикан, венгрия, украина, франциск (хорхе марио бергольо), каталин новак, пьетро паролин