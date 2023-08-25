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Президент Венгрии встретилась с папой римским в Ватикане - РИА Новости, 25.08.2023
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14:40 25.08.2023 (обновлено: 14:59 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/vstrecha-1892219228.html
Президент Венгрии встретилась с папой римским в Ватикане
Президент Венгрии встретилась с папой римским в Ватикане - РИА Новости, 25.08.2023
Президент Венгрии встретилась с папой римским в Ватикане
Папа Римский Франциск в пятницу принял на аудиенции в Ватикане президента Венгрии Каталин Новак, сообщила служба печати Святого престола. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T14:40
2023-08-25T14:59
в мире
ватикан
венгрия
украина
франциск (хорхе марио бергольо)
каталин новак
пьетро паролин
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ВАТИКАН, 25 авг – РИА Новости. Папа Римский Франциск в пятницу принял на аудиенции в Ватикане президента Венгрии Каталин Новак, сообщила служба печати Святого престола. После аудиенции у папы Франциска Новак провела переговоры с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по международным делам монсеньором Полом Ричардом Галлахером. Участники переговоров обсудили "темы, представляющие общий интерес, такие как семья и христианские ценности" и вспомнили об апостольском визите папы Франциска в Венгрию в апреле. "В продолжении разговора основное внимание было уделено войне на Украине, с особым упором на гуманитарную ситуацию, а также усилиям по прекращению конфликта. Наконец, была затронута тема религиозной свободы и положения христиан, преследуемых в мире", - говорится в сообщении Ватикана.
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в мире, ватикан, венгрия, украина, франциск (хорхе марио бергольо), каталин новак, пьетро паролин
В мире, Ватикан, Венгрия, Украина, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Каталин Новак, Пьетро Паролин
Президент Венгрии встретилась с папой римским в Ватикане

Лидер Венгрии Новак обсудила с папой римским гуманитарную ситуацию на Украине

© Фото : VATICAN MEDIA Divisione FotoПапа Римский Франциск и президент Венгрии Каталин Новак во время аудиенции в Ватикане. 25 августа 2023
Папа Римский Франциск и президент Венгрии Каталин Новак во время аудиенции в Ватикане. 25 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© Фото : VATICAN MEDIA Divisione Foto
Папа Римский Франциск и президент Венгрии Каталин Новак во время аудиенции в Ватикане. 25 августа 2023
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ВАТИКАН, 25 авг – РИА Новости. Папа Римский Франциск в пятницу принял на аудиенции в Ватикане президента Венгрии Каталин Новак, сообщила служба печати Святого престола.
После аудиенции у папы Франциска Новак провела переговоры с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по международным делам монсеньором Полом Ричардом Галлахером.
Участники переговоров обсудили "темы, представляющие общий интерес, такие как семья и христианские ценности" и вспомнили об апостольском визите папы Франциска в Венгрию в апреле.
"В продолжении разговора основное внимание было уделено войне на Украине, с особым упором на гуманитарную ситуацию, а также усилиям по прекращению конфликта. Наконец, была затронута тема религиозной свободы и положения христиан, преследуемых в мире", - говорится в сообщении Ватикана.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
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В миреВатиканВенгрияУкраинаФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Каталин НовакПьетро Паролин
 
 
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