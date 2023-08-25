https://ria.ru/20230825/vstrecha-1892191269.html
Путин не встречался с Пригожиным в последнее время
Путин не встречался с Пригожиным в последнее время - РИА Новости, 25.08.2023
Путин не встречался с Пригожиным в последнее время
Президент России Владимир Путин не встречался с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным в последнее время, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T13:12
2023-08-25T13:12
2023-08-25T13:12
владимир путин
евгений пригожин
крушение частного самолета в тверской области
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не встречался с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным в последнее время, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, встречался ли Путин с Пригожиным в последнее время. По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках. Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. СК отмечал, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
https://ria.ru/20230825/prigozhin-1892150347.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, евгений пригожин, крушение частного самолета в тверской области
Владимир Путин, Евгений Пригожин, Крушение частного самолета в Тверской области
Путин не встречался с Пригожиным в последнее время
Песков: Путин не встречался с Пригожиным в последнее время
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не встречался с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным в последнее время, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, встречался ли Путин с Пригожиным в последнее время.
По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках.
Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. СК отмечал, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
В ЦАР прокомментировали гибель Пригожина