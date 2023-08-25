https://ria.ru/20230825/vstrecha-1892191269.html

Путин не встречался с Пригожиным в последнее время

Путин не встречался с Пригожиным в последнее время - РИА Новости, 25.08.2023

Путин не встречался с Пригожиным в последнее время

Президент России Владимир Путин не встречался с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным в последнее время, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T13:12

2023-08-25T13:12

2023-08-25T13:12

владимир путин

евгений пригожин

крушение частного самолета в тверской области

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не встречался с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным в последнее время, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, встречался ли Путин с Пригожиным в последнее время. По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках. Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. СК отмечал, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.

https://ria.ru/20230825/prigozhin-1892150347.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, евгений пригожин, крушение частного самолета в тверской области