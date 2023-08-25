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Воспитательные пространства появятся во всех школах в новых регионах

Воспитательные пространства появятся во всех школах в новых регионах - РИА Новости, 25.08.2023

Воспитательные пространства появятся во всех школах в новых регионах

Воспитательные пространства с 1 сентября появятся во всех образовательных учреждениях в новых регионах России, сообщила начальник департамента проектов и... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T12:04

2023-08-25T12:04

2023-08-25T12:04

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Воспитательные пространства с 1 сентября появятся во всех образовательных учреждениях в новых регионах России, сообщила начальник департамента проектов и программ в сфере воспитания детей и юношества управления президента РФ по общественным проектам Ирина Плещева. В ходе пленарного заседания "Экосистема воспитания: многообразие подходов и единство ценностей" в рамках Московского урбанистического форума она отметила, что во многих школах Москвы есть воспитательные пространства, на входе в стены школы висят портреты, цитаты, картины и граффити. По словам Плещеевой в этом году в ряде школ по всей России с 1 сентября появятся воспитательные пространства. "...А в новых наших регионах во всех школах появляются воспитательные пространства внутри школы и снаружи", — заявила она Московский урбанистический форум проходит в 2023 году в 12-й раз. В этом году мероприятие охватывает сразу четыре площадки - Зарядье, Лужники, Манеж и Гостиный двор и продлится до 10 сентября.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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