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Воспитательные пространства появятся во всех школах в новых регионах - РИА Новости, 25.08.2023
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Год педагога и наставника
 
12:04 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/vospitanie-1892172514.html
Воспитательные пространства появятся во всех школах в новых регионах
Воспитательные пространства появятся во всех школах в новых регионах - РИА Новости, 25.08.2023
Воспитательные пространства появятся во всех школах в новых регионах
Воспитательные пространства с 1 сентября появятся во всех образовательных учреждениях в новых регионах России, сообщила начальник департамента проектов и... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T12:04
2023-08-25T12:04
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Воспитательные пространства с 1 сентября появятся во всех образовательных учреждениях в новых регионах России, сообщила начальник департамента проектов и программ в сфере воспитания детей и юношества управления президента РФ по общественным проектам Ирина Плещева. В ходе пленарного заседания "Экосистема воспитания: многообразие подходов и единство ценностей" в рамках Московского урбанистического форума она отметила, что во многих школах Москвы есть воспитательные пространства, на входе в стены школы висят портреты, цитаты, картины и граффити. По словам Плещеевой в этом году в ряде школ по всей России с 1 сентября появятся воспитательные пространства. "...А в новых наших регионах во всех школах появляются воспитательные пространства внутри школы и снаружи", — заявила она Московский урбанистический форум проходит в 2023 году в 12-й раз. В этом году мероприятие охватывает сразу четыре площадки - Зарядье, Лужники, Манеж и Гостиный двор и продлится до 10 сентября.
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сн_образование, социальный навигатор, общество
Год педагога и наставника, СН_Образование, Социальный навигатор, Общество

Воспитательные пространства появятся во всех школах в новых регионах

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДевочка в школе
Девочка в школе - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Воспитательные пространства с 1 сентября появятся во всех образовательных учреждениях в новых регионах России, сообщила начальник департамента проектов и программ в сфере воспитания детей и юношества управления президента РФ по общественным проектам Ирина Плещева.
В ходе пленарного заседания "Экосистема воспитания: многообразие подходов и единство ценностей" в рамках Московского урбанистического форума она отметила, что во многих школах Москвы есть воспитательные пространства, на входе в стены школы висят портреты, цитаты, картины и граффити. По словам Плещеевой в этом году в ряде школ по всей России с 1 сентября появятся воспитательные пространства.
"...А в новых наших регионах во всех школах появляются воспитательные пространства внутри школы и снаружи", — заявила она
Московский урбанистический форум проходит в 2023 году в 12-й раз. В этом году мероприятие охватывает сразу четыре площадки - Зарядье, Лужники, Манеж и Гостиный двор и продлится до 10 сентября.
 
Год педагога и наставникаСН_ОбразованиеСоциальный навигаторОбщество
 
 
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