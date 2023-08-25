https://ria.ru/20230825/vizit-1892133281.html
Президент Боливии Арсе сообщил о своем возможном визите в Россию
Президент Боливии Арсе сообщил о своем возможном визите в Россию - РИА Новости, 25.08.2023
Президент Боливии Арсе сообщил о своем возможном визите в Россию
Президент Боливии Луис Арсе рассматривает возможность совершить визит в Россию в 2024 году, сообщил он сам в интервью РИА Новости. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T08:06
2023-08-25T08:06
2023-08-25T08:06
россия
боливия
луис арсе
в мире
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ЙОХАННЕСБУРГ, 25 авг - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе рассматривает возможность совершить визит в Россию в 2024 году, сообщил он сам в интервью РИА Новости. "У меня было несколько телефонных разговора с президентом (Владимиром - ред.) Путиным. Он меня пригласил посетить Россию. Нам бы хотелось это сделать. Нужно сопоставить повестки (работы)", - сказал он. "Мы думаем о 2024 годе как о возможной дате визита в Россию", - отметил Арсе.
https://ria.ru/20230825/briks-1892117915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, боливия, луис арсе, в мире
Россия, Боливия, Луис Арсе, В мире
Президент Боливии Арсе сообщил о своем возможном визите в Россию
Президент Боливии Арсе заявил о возможном визите в Россию в 2024 году
ЙОХАННЕСБУРГ, 25 авг - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе рассматривает возможность совершить визит в Россию в 2024 году, сообщил он сам в интервью РИА Новости.
"У меня было несколько телефонных разговора с президентом (Владимиром - ред.) Путиным. Он меня пригласил посетить Россию. Нам бы хотелось это сделать. Нужно сопоставить повестки (работы)", - сказал он.
"Мы думаем о 2024 годе как о возможной дате визита в Россию", - отметил Арсе.
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