https://ria.ru/20230825/vizit-1892133281.html

Президент Боливии Арсе сообщил о своем возможном визите в Россию

Президент Боливии Арсе сообщил о своем возможном визите в Россию - РИА Новости, 25.08.2023

Президент Боливии Арсе сообщил о своем возможном визите в Россию

Президент Боливии Луис Арсе рассматривает возможность совершить визит в Россию в 2024 году, сообщил он сам в интервью РИА Новости. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T08:06

2023-08-25T08:06

2023-08-25T08:06

россия

боливия

луис арсе

в мире

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ЙОХАННЕСБУРГ, 25 авг - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе рассматривает возможность совершить визит в Россию в 2024 году, сообщил он сам в интервью РИА Новости. "У меня было несколько телефонных разговора с президентом (Владимиром - ред.) Путиным. Он меня пригласил посетить Россию. Нам бы хотелось это сделать. Нужно сопоставить повестки (работы)", - сказал он. "Мы думаем о 2024 годе как о возможной дате визита в Россию", - отметил Арсе.

https://ria.ru/20230825/briks-1892117915.html

россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, боливия, луис арсе, в мире