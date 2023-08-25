https://ria.ru/20230825/vinni-1892309970.html

В Великобритании нашли оригинальный эскиз к "Винни-Пуху"

В Великобритании нашли оригинальный эскиз к "Винни-Пуху" - РИА Новости, 25.08.2023

В Великобритании нашли оригинальный эскиз к "Винни-Пуху"

Оригинальный эскиз английского книжного иллюстратора Эрнеста Шепарда к детской повести Алана Милна "Винни-Пух" был найден в подвале букиниста в Великобритании,... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T19:19

2023-08-25T19:19

2023-08-25T19:19

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Оригинальный эскиз английского книжного иллюстратора Эрнеста Шепарда к детской повести Алана Милна "Винни-Пух" был найден в подвале букиниста в Великобритании, сообщает в пятницу газета Times. "Вам наверняка знаком этот образ. Винни-Пух и Пятачок идут в закат, размышляя о завтраке и о том, что интересного ждет их на следующий день. Это изображение неоднократно воспроизводилось, но оригиналы встречаются очень редко. Теперь подлинная версия этой знаменитой сцены, выполненная иллюстратором Винни-Пуха Э. Х. Шепардом, была найдена после долгих лет хранения в подвале букиниста, завернутая в старое чайное полотенце", - говорится в сообщении. Отмечается, что это не изначальный эскиз, нарисованный для книжного издания 1920-х, а воссозданная рукой Шепарда иллюстрация. "До сих пор был продан только один его рисунок с этой сценой. Это был оригинал, проданный в прошлом году за 220 тысяч долларов (около 170 тысяч фунтов стерлингов)", - говорится в статье. Обнаруженный рисунок будет выставлен на аукционе. "От 20 до 30 тысяч фунтов будет привлекательной оценкой стоимости", - приводит издание слова представителя аукциона Dominic Winter Auctioneers Криса Олбери.

https://ria.ru/20220527/pooh-1791071021.html

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алан милн, великобритания, новости культуры