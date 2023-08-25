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В Великобритании нашли оригинальный эскиз к "Винни-Пуху" - РИА Новости, 25.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:19 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/vinni-1892309970.html
В Великобритании нашли оригинальный эскиз к "Винни-Пуху"
В Великобритании нашли оригинальный эскиз к "Винни-Пуху" - РИА Новости, 25.08.2023
В Великобритании нашли оригинальный эскиз к "Винни-Пуху"
Оригинальный эскиз английского книжного иллюстратора Эрнеста Шепарда к детской повести Алана Милна "Винни-Пух" был найден в подвале букиниста в Великобритании,... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T19:19
2023-08-25T19:19
культура
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Оригинальный эскиз английского книжного иллюстратора Эрнеста Шепарда к детской повести Алана Милна "Винни-Пух" был найден в подвале букиниста в Великобритании, сообщает в пятницу газета Times. "Вам наверняка знаком этот образ. Винни-Пух и Пятачок идут в закат, размышляя о завтраке и о том, что интересного ждет их на следующий день. Это изображение неоднократно воспроизводилось, но оригиналы встречаются очень редко. Теперь подлинная версия этой знаменитой сцены, выполненная иллюстратором Винни-Пуха Э. Х. Шепардом, была найдена после долгих лет хранения в подвале букиниста, завернутая в старое чайное полотенце", - говорится в сообщении. Отмечается, что это не изначальный эскиз, нарисованный для книжного издания 1920-х, а воссозданная рукой Шепарда иллюстрация. "До сих пор был продан только один его рисунок с этой сценой. Это был оригинал, проданный в прошлом году за 220 тысяч долларов (около 170 тысяч фунтов стерлингов)", - говорится в статье. Обнаруженный рисунок будет выставлен на аукционе. "От 20 до 30 тысяч фунтов будет привлекательной оценкой стоимости", - приводит издание слова представителя аукциона Dominic Winter Auctioneers Криса Олбери.
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алан милн, великобритания, новости культуры
Культура, Алан Милн, Великобритания, Новости культуры
В Великобритании нашли оригинальный эскиз к "Винни-Пуху"

В Великобритании нашли оригинальный эскиз иллюстратора к "Винни-Пуху"

© Фото : Dominic Winter AuctioneersОригинальный эскиз английского книжного иллюстратора Эрнеста Шепарда к детской повести Алана Милна "Винни-Пух"
Оригинальный эскиз английского книжного иллюстратора Эрнеста Шепарда к детской повести Алана Милна Винни-Пух - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© Фото : Dominic Winter Auctioneers
Оригинальный эскиз английского книжного иллюстратора Эрнеста Шепарда к детской повести Алана Милна "Винни-Пух"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Оригинальный эскиз английского книжного иллюстратора Эрнеста Шепарда к детской повести Алана Милна "Винни-Пух" был найден в подвале букиниста в Великобритании, сообщает в пятницу газета Times.
"Вам наверняка знаком этот образ. Винни-Пух и Пятачок идут в закат, размышляя о завтраке и о том, что интересного ждет их на следующий день. Это изображение неоднократно воспроизводилось, но оригиналы встречаются очень редко. Теперь подлинная версия этой знаменитой сцены, выполненная иллюстратором Винни-Пуха Э. Х. Шепардом, была найдена после долгих лет хранения в подвале букиниста, завернутая в старое чайное полотенце", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это не изначальный эскиз, нарисованный для книжного издания 1920-х, а воссозданная рукой Шепарда иллюстрация.
"До сих пор был продан только один его рисунок с этой сценой. Это был оригинал, проданный в прошлом году за 220 тысяч долларов (около 170 тысяч фунтов стерлингов)", - говорится в статье.
Обнаруженный рисунок будет выставлен на аукционе. "От 20 до 30 тысяч фунтов будет привлекательной оценкой стоимости", - приводит издание слова представителя аукциона Dominic Winter Auctioneers Криса Олбери.
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