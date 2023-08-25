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Пентагон заказал 35 вертолетов CH-53K для морской пехоты США и Израиля - РИА Новости, 25.08.2023
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00:33 25.08.2023 (обновлено: 00:34 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/vertolety-1892111655.html
Пентагон заказал 35 вертолетов CH-53K для морской пехоты США и Израиля
Пентагон заказал 35 вертолетов CH-53K для морской пехоты США и Израиля - РИА Новости, 25.08.2023
Пентагон заказал 35 вертолетов CH-53K для морской пехоты США и Израиля
Американская компания Sikorsky Aircraft Corp. получила контракт на производство 35 вертолетов CH-53K для морской пехоты США и Израиля, сообщил Пентагон. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T00:33
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израиль
сша
министерство обороны сша
lockheed martin
sikorsky aircraft
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ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Американская компания Sikorsky Aircraft Corp. получила контракт на производство 35 вертолетов CH-53K для морской пехоты США и Израиля, сообщил Пентагон. Стоимость заказа составляет 2,77 миллиарда долларов. Корпус морской пехоты должен получить 27 тяжелых военно-транспортных вертолетов, Израиль – восемь с запчастями, технической и логистической поддержкой. Выполнение контракта ожидается к декабрю 2027 года. Sikorsky Aircraft входит в состав Lockheed Martin.
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израиль, сша, министерство обороны сша, lockheed martin , sikorsky aircraft, в мире
Израиль, США, Министерство обороны США, Lockheed Martin , Sikorsky Aircraft, В мире
Пентагон заказал 35 вертолетов CH-53K для морской пехоты США и Израиля

Пентагон заказал у Sikorsky Aircraft 35 вертолетов CH-53K для пехоты и Израиля

© AFP 2023 / Pool/Jim HollanderВертолеты морской пехоты США CH-53
Вертолеты морской пехоты США CH-53 - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© AFP 2023 / Pool/Jim Hollander
Вертолеты морской пехоты США CH-53. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Американская компания Sikorsky Aircraft Corp. получила контракт на производство 35 вертолетов CH-53K для морской пехоты США и Израиля, сообщил Пентагон.
Стоимость заказа составляет 2,77 миллиарда долларов.
Корпус морской пехоты должен получить 27 тяжелых военно-транспортных вертолетов, Израиль – восемь с запчастями, технической и логистической поддержкой. Выполнение контракта ожидается к декабрю 2027 года.
Sikorsky Aircraft входит в состав Lockheed Martin.
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