https://ria.ru/20230825/vertolety-1892111655.html

Пентагон заказал 35 вертолетов CH-53K для морской пехоты США и Израиля

Пентагон заказал 35 вертолетов CH-53K для морской пехоты США и Израиля - РИА Новости, 25.08.2023

Пентагон заказал 35 вертолетов CH-53K для морской пехоты США и Израиля

Американская компания Sikorsky Aircraft Corp. получила контракт на производство 35 вертолетов CH-53K для морской пехоты США и Израиля, сообщил Пентагон. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T00:33

2023-08-25T00:33

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израиль

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ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Американская компания Sikorsky Aircraft Corp. получила контракт на производство 35 вертолетов CH-53K для морской пехоты США и Израиля, сообщил Пентагон. Стоимость заказа составляет 2,77 миллиарда долларов. Корпус морской пехоты должен получить 27 тяжелых военно-транспортных вертолетов, Израиль – восемь с запчастями, технической и логистической поддержкой. Выполнение контракта ожидается к декабрю 2027 года. Sikorsky Aircraft входит в состав Lockheed Martin.

https://ria.ru/20230621/amraam-1879467706.html

израиль

сша

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израиль, сша, министерство обороны сша, lockheed martin , sikorsky aircraft, в мире