https://ria.ru/20230825/vertolety-1892111655.html
Пентагон заказал 35 вертолетов CH-53K для морской пехоты США и Израиля
Пентагон заказал 35 вертолетов CH-53K для морской пехоты США и Израиля - РИА Новости, 25.08.2023
Пентагон заказал 35 вертолетов CH-53K для морской пехоты США и Израиля
Американская компания Sikorsky Aircraft Corp. получила контракт на производство 35 вертолетов CH-53K для морской пехоты США и Израиля, сообщил Пентагон. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T00:33
2023-08-25T00:33
2023-08-25T00:34
израиль
сша
министерство обороны сша
lockheed martin
sikorsky aircraft
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753122543_0:19:2048:1171_1920x0_80_0_0_4fa5d6387d9d3f8b7bb05545ec7ac6f6.jpg
ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Американская компания Sikorsky Aircraft Corp. получила контракт на производство 35 вертолетов CH-53K для морской пехоты США и Израиля, сообщил Пентагон. Стоимость заказа составляет 2,77 миллиарда долларов. Корпус морской пехоты должен получить 27 тяжелых военно-транспортных вертолетов, Израиль – восемь с запчастями, технической и логистической поддержкой. Выполнение контракта ожидается к декабрю 2027 года. Sikorsky Aircraft входит в состав Lockheed Martin.
https://ria.ru/20230621/amraam-1879467706.html
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753122543_232:0:1817:1189_1920x0_80_0_0_5f18739a52f9e348135c16c9c5a6d190.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, сша, министерство обороны сша, lockheed martin , sikorsky aircraft, в мире
Израиль, США, Министерство обороны США, Lockheed Martin , Sikorsky Aircraft, В мире
Пентагон заказал 35 вертолетов CH-53K для морской пехоты США и Израиля
Пентагон заказал у Sikorsky Aircraft 35 вертолетов CH-53K для пехоты и Израиля