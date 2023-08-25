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Спецслужбы Украины вербуют россиян по тактике террористов, считают в ГД - РИА Новости, 25.08.2023
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17:48 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/verbovka-1892277504.html
Спецслужбы Украины вербуют россиян по тактике террористов, считают в ГД
Спецслужбы Украины вербуют россиян по тактике террористов, считают в ГД - РИА Новости, 25.08.2023
Спецслужбы Украины вербуют россиян по тактике террористов, считают в ГД
Спецслужбы Украины применяют тактику международных террористических организаций по вербовке россиян для совершения террористических актов, в том числе в новых... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T17:48
2023-08-25T17:48
адальби шхагошев
госдума рф
украина
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Спецслужбы Украины применяют тактику международных террористических организаций по вербовке россиян для совершения террористических актов, в том числе в новых регионах, это равнозначно действиям террористических радикальных организаций на Северном Кавказе, рассказал РИА Новости член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев (ЕР). "Сейчас украинские спецслужбы применяют тактику международных террористических организаций по вербовке россиян для совершения террористических актов на территории РФ, в том числе в новых регионах. Это абсолютно равнозначно тому, каким образом на территории Северного Кавказа в девяностых и начале 2000-х действовали террористические радикальные организации для того, чтобы вербовать в свои ряды граждан РФ для совершения терактов на территории Северного Кавказа, а затем и на (остальной) территории РФ", - сказал Шхагошев. Он отметил, что важно, чтобы такие действия отслеживались правоохранительными органами. "Сейчас очень важно, чтобы именно такие действия спецслужб Украины отслеживались правоохранительными органами, здесь уже есть определенные результаты, так как у российских спецслужб большой опыт выявления вербовщиков", - подчеркнул он.
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адальби шхагошев, госдума рф, украина
Адальби Шхагошев, Госдума РФ, Украина
Спецслужбы Украины вербуют россиян по тактике террористов, считают в ГД

Депутат ГД: спецслужбы Украины вербуют россиян по тактике террористов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Спецслужбы Украины применяют тактику международных террористических организаций по вербовке россиян для совершения террористических актов, в том числе в новых регионах, это равнозначно действиям террористических радикальных организаций на Северном Кавказе, рассказал РИА Новости член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев (ЕР).
"Сейчас украинские спецслужбы применяют тактику международных террористических организаций по вербовке россиян для совершения террористических актов на территории РФ, в том числе в новых регионах. Это абсолютно равнозначно тому, каким образом на территории Северного Кавказа в девяностых и начале 2000-х действовали террористические радикальные организации для того, чтобы вербовать в свои ряды граждан РФ для совершения терактов на территории Северного Кавказа, а затем и на (остальной) территории РФ", - сказал Шхагошев.
Он отметил, что важно, чтобы такие действия отслеживались правоохранительными органами.
"Сейчас очень важно, чтобы именно такие действия спецслужб Украины отслеживались правоохранительными органами, здесь уже есть определенные результаты, так как у российских спецслужб большой опыт выявления вербовщиков", - подчеркнул он.
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21 августа, 10:45
 
Адальби ШхагошевГосдума РФУкраина
 
 
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