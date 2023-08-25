https://ria.ru/20230825/verbovka-1892277504.html

Спецслужбы Украины вербуют россиян по тактике террористов, считают в ГД

Спецслужбы Украины вербуют россиян по тактике террористов, считают в ГД - РИА Новости, 25.08.2023

Спецслужбы Украины вербуют россиян по тактике террористов, считают в ГД

Спецслужбы Украины применяют тактику международных террористических организаций по вербовке россиян для совершения террористических актов, в том числе в новых... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T17:48

2023-08-25T17:48

2023-08-25T17:48

адальби шхагошев

госдума рф

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_c37136df941fd2146e54d63a019dab25.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Спецслужбы Украины применяют тактику международных террористических организаций по вербовке россиян для совершения террористических актов, в том числе в новых регионах, это равнозначно действиям террористических радикальных организаций на Северном Кавказе, рассказал РИА Новости член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев (ЕР). "Сейчас украинские спецслужбы применяют тактику международных террористических организаций по вербовке россиян для совершения террористических актов на территории РФ, в том числе в новых регионах. Это абсолютно равнозначно тому, каким образом на территории Северного Кавказа в девяностых и начале 2000-х действовали террористические радикальные организации для того, чтобы вербовать в свои ряды граждан РФ для совершения терактов на территории Северного Кавказа, а затем и на (остальной) территории РФ", - сказал Шхагошев. Он отметил, что важно, чтобы такие действия отслеживались правоохранительными органами. "Сейчас очень важно, чтобы именно такие действия спецслужб Украины отслеживались правоохранительными органами, здесь уже есть определенные результаты, так как у российских спецслужб большой опыт выявления вербовщиков", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230821/oon-1891214506.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

адальби шхагошев, госдума рф, украина