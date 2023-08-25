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Польскую журналистку привело в ужас сообщение на границе с Россией

Польскую журналистку привело в ужас сообщение на границе с Россией - РИА Новости, 25.08.2023

Польскую журналистку привело в ужас сообщение на границе с Россией

Сообщение от оператора сотовой связи в приграничном с Россией эстонском городе Нарва привело в "ужас" журналистку польского портала Onet Барбару Куза-Тарковску. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T01:43

2023-08-25T01:43

2023-08-25T01:57

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Сообщение от оператора сотовой связи в приграничном с Россией эстонском городе Нарва привело в "ужас" журналистку польского портала Onet Барбару Куза-Тарковску.По словам девушки, она решила съездить в Нарву, которую часто называют "самым русским" городом Европейского Союза.Как заявила Куза-Тарковска, приехав на местную смотровую площадку, откуда открывается вид на границу между Эстонией и Россией, она "ожидала, что почувствует ужас". "Россия находилась всего в нескольких метрах от меня", - отметила она. Вместо этого она "испытала огромное облегчение" от того, что стоит на эстонской земле, "на стороне Европейского Союза".Однако "настоящий момент ужаса" журналистка испытала, когда посмотрела в телефон. "Потому что на экране я увидела сообщение "Добро пожаловать в Россию" от оператора мобильной связи", - пожаловалась она. При этом ее спутница, проживавшая когда-то в Нарве, просто "махнула рукой", указав, что на границе это происходит постоянно, и посоветовав ей включить авиарежим.Как продолжила Куза-Тарковска, прежде чем вернуться в Таллин, она решила пойти в ближайший бар, который находится на берегу реки, где можно выпить пива, "глядя на Россию". "Семьи с детьми спокойно гуляли по недавно построенному бульвару, и то, что от России их отделяет только река, казалось, их совсем не интересовало", - удивилась журналистка.

https://ria.ru/20230628/turistka-1880807357.html

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в мире, россия, нарва, эстония, польша