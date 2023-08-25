https://ria.ru/20230825/usloviya-1892228432.html
В ростовских школах-интернатах создали современные условия для обучения
В ростовских школах-интернатах создали современные условия для обучения - РИА Новости, 25.08.2023
В ростовских школах-интернатах создали современные условия для обучения
Современное образовательное пространство создали в пяти школах-интернатах Ростовской области ко Дню знаний, сообщает правительство региона. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T15:06
2023-08-25T15:06
2023-08-25T15:06
ростовская область
ростовская область
игорь гуськов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - РИА Новости. Современное образовательное пространство создали в пяти школах-интернатах Ростовской области ко Дню знаний, сообщает правительство региона. "В пяти школах-интернатах Ростовской области созданы современные условия для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в сообщении. Уточняется, что оснащение объектов произведено по региональному проекту "Современная школа" нацпроекта "Образование". Работы уже выполнены на 99% и завершатся до начала учебного года. Образовательное пространство было модернизировано в специальных школах-интернатах в селе Развильное Песчанокопского района, Зернограде, Красном Сулине и двух интернатах в Гуково. "В учреждениях выполнен ремонт, установлено новое оборудование и приобретена современная мебель. Все обновленные помещения теперь являются многофункциональным учебным и коррекционно-развивающим пространством", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова. Он отметил, что в стадии завершения ремонт входных групп, лестниц и холла. Принять своих воспитанников школы готовы с 1 сентября. На реализацию проекта из федерального бюджета для четырех школ было направлено 29,2 миллиона рублей, из областного – 81,2 миллиона рублей. В Красносулинской школе-интернате региональный проект "Современная школа" по поручению губернатора полностью реализуется за счет областного бюджета. На эти цели выделено 11,7 миллиона рублей.
https://ria.ru/20230824/ficha-1891955167.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, игорь гуськов
Ростовская область , Ростовская область, Игорь Гуськов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - РИА Новости. Современное образовательное пространство создали в пяти школах-интернатах Ростовской области ко Дню знаний, сообщает правительство региона.
"В пяти школах-интернатах Ростовской области созданы современные условия для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в сообщении. Уточняется, что оснащение объектов произведено по региональному проекту "Современная школа" нацпроекта "Образование". Работы уже выполнены на 99% и завершатся до начала учебного года.
Образовательное пространство было модернизировано в специальных школах-интернатах в селе Развильное Песчанокопского района, Зернограде, Красном Сулине
и двух интернатах в Гуково
.
"В учреждениях выполнен ремонт, установлено новое оборудование и приобретена современная мебель. Все обновленные помещения теперь являются многофункциональным учебным и коррекционно-развивающим пространством", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова
. Он отметил, что в стадии завершения ремонт входных групп, лестниц и холла. Принять своих воспитанников школы готовы с 1 сентября.
Всероссийский форум IT-технологий "ФИЧА" стартовал в Ростовской области
На реализацию проекта из федерального бюджета для четырех школ было направлено 29,2 миллиона рублей, из областного – 81,2 миллиона рублей.
В Красносулинской школе-интернате региональный проект "Современная школа" по поручению губернатора полностью реализуется за счет областного бюджета. На эти цели выделено 11,7 миллиона рублей.