https://ria.ru/20230825/usloviya-1892228432.html

В ростовских школах-интернатах создали современные условия для обучения

В ростовских школах-интернатах создали современные условия для обучения - РИА Новости, 25.08.2023

В ростовских школах-интернатах создали современные условия для обучения

Современное образовательное пространство создали в пяти школах-интернатах Ростовской области ко Дню знаний, сообщает правительство региона. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T15:06

2023-08-25T15:06

2023-08-25T15:06

ростовская область

ростовская область

игорь гуськов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - РИА Новости. Современное образовательное пространство создали в пяти школах-интернатах Ростовской области ко Дню знаний, сообщает правительство региона. "В пяти школах-интернатах Ростовской области созданы современные условия для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в сообщении. Уточняется, что оснащение объектов произведено по региональному проекту "Современная школа" нацпроекта "Образование". Работы уже выполнены на 99% и завершатся до начала учебного года. Образовательное пространство было модернизировано в специальных школах-интернатах в селе Развильное Песчанокопского района, Зернограде, Красном Сулине и двух интернатах в Гуково. "В учреждениях выполнен ремонт, установлено новое оборудование и приобретена современная мебель. Все обновленные помещения теперь являются многофункциональным учебным и коррекционно-развивающим пространством", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова. Он отметил, что в стадии завершения ремонт входных групп, лестниц и холла. Принять своих воспитанников школы готовы с 1 сентября. На реализацию проекта из федерального бюджета для четырех школ было направлено 29,2 миллиона рублей, из областного – 81,2 миллиона рублей. В Красносулинской школе-интернате региональный проект "Современная школа" по поручению губернатора полностью реализуется за счет областного бюджета. На эти цели выделено 11,7 миллиона рублей.

https://ria.ru/20230824/ficha-1891955167.html

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростовская область, игорь гуськов